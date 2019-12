Vorke 15 Notebook, portatile di fascia media ma dal prezzo economico

Grazie alla fucina creativa dello Shenzhen, in Cina, ormai da tempo è possibile disporre di alternative computazionali valide, eleganti, offerte a prezzi decisamente più accessibili dei maggiori brand blasonati presenti sul mercato: a confermare tale assunto, di recente si è cimentata anche Vorke che, abbandonato per un attimo il core business dei miniPC e dei se-top-box Android, ha presentato un interessante laptop, noto come Vorke 15 Notebook.

Il nuovo arrivato Vorke 15 Notebook ha un telaio metallico che, pur tuttavia, le mantiene compatte le dimensioni (370 x 245 x 19 mm) ed il peso (1.78 kg). Una volta spalancato, frontalmente spicca un ampio display IPS da 15.6 pollici, con risoluzione FullHD che, in quanto contenuto entro esili cornici (5 mm) su 3 dei 4 lati, permette di assicurargli uno screen-to-body dell’89.5%, sloggiando la webcam, da 1.3 megapixel, in una posiziona inconsueta.

Nello specifico, al posto di utilizzare la cornice bassa, o la tastiera, con la conseguenza di strane inquadrature durante le videochiamate, il costruttore del Vorke 15 Notebook ha preferito alloggiare l’unità di ripresa sulla cerniera, in modo che, inclinando un po’ il display, anche la webcam risulti meglio orientata.

Di rimpetto, nel Vorke 15 Notebook, è apprezzabile una tastiera retroilluminata in bianco, pratica per il lavoro nelle ore notturne, comoda in quanto full-size (con tanto di tastierino numerico), equipaggiata con un touchpad da 5.9 pollici certificato Precision Touchpad e abilitato alle (multi) gesture di Windows 10. Ai lati sono implementate diverse porte d’espansione: a destra, ad esempio, è presente una coppia di USB 3.0, una Type-C, ed una microHDMI mentre, sul versante mancino, la coppia di USB è di tipo 2.0, affiancata da un lettore di microSD, da un combo jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, e da un ingresso DC per l’alimentatore che, ipso facto, non impegna la Type-C di cui sopra.

Il centro nevralgico del Vorke 15 Notebook è rappresentato da processori economi nei consumi (15W) impiegati in ciascuna delle due configurazioni previste. Quella base parte da un decisamente rodato Intel Core i7-4500U (22 nanometri), messo in coppia con 256 GB ampliabili di storage SSD e 8 GB di RAM (DDR3), mentre quella di punta beneficia del più recente Intel Core i5-8250U, realizzato con architettura Kaby Lake R e litografia a 14 nanometri, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di storage a stato solido (espandibile sempre in virtù dello slot per SSD M.2 PCIe). In ambedue i setting, a tenere a bada i bollenti spiriti del SoC interviene, debitamente alloggiata al centro, una ventola per la dissipazione del calore.

La batteria del Vorke 15 Notebook raggiunge la capienza di 44Wh, adeguata a garantire una giornata di operatività (in media 8 ore), e fa spazio alla presenza, nella scheda tecnica, anche del modem per le connettività senza fili Bluetooth 4.2 e Wi-Fi ac dual band. La distribuzione del Vorke 15 Notebook è già partita, su Geekbuying, al prezzo di circa 350 euro per la variante entry level, e di poco più di 431 euro per quella maggiormente attuale (con facoltà di ottenere la spedizione anche da magazzini europei, evitando la dogana, previa una piccola maggiorazione del listino).