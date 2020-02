Voixatch: su Kickstarter lo smartwatch all-in-one che fa da auricolare e smartphone

Gran parte dei device moderni incomincia a vantare specifiche piuttosto di e sovrapposte: ciò avviene, ad esempio, per lo smartphone e lo smartwatch che permettono di accedere a dati personali e notifiche, con le telefonate sovente gestite persino dai wearable da polso. Per evitare un simile spreco tecnologico, e conseguenti spese eccessive, una start-up acquartierata nel Delaware (USA) ha messo in campo un dispositivo all-in-one.

Voixatch, nomen omen, è uno smartwatch (49 x 49 x 15 mm) con case impermeabile IP67 caratterizzato, sul dorso, da un cardiofrequenzimetro e, in alto, da un AMOLED display touch, circolare e a colori, da 1.3 pollici risoluto a 360 x 360 pixel: ai lati spiccano 3 pulsanti (due a destra, utilizzabili anche congiuntamente, e uno a sinistra).

Nl mezzo del Voixatch, è alloggiata una batteria da 530 mAh, accreditata di un paio di giorni d’autonomia, ricorrendo ai sensori in dotazione, tra cui il GPS ed il giroscopio, e al modem per le telefonate, gestite mediante lo slot per le schedine SIM 4G. Il setting logico, invece, schiera un processore ARM Cortex-A53 a quattro core (1.5 GHz) abbinato a 1 GB di RAM e 8 GB di storage.

Tecnicamente munito del Bluetooth 5.0 (via modem Qualcomm QCC3026) per ricevere le notifiche, visualizzate sul menzionato monitor, il Voixatch permette di rispondevi usando i comandi vocali impartiti a Google Assistant: nel caso, invece, che arrivi una telefonata, basterà ruotare in senso anti orario la ghiera perimetrica, per rimuovere il conseguente anello ancorabile all’orecchio via aletta a scomparsa.

Quest’ultimo spin-off, provvisto di Bluetooth, speaker, e microfono, permette di ascoltare la musica, ma anche di intrattenere conversazioni telefoniche per circa 3 ore (con lo stand-by ipotizzato in 2 giorni) prima che, riscontrato un basso livello di carica, sia necessario riporre l’anello sul telaio dell’orologio, perché quest’ultimo proceda a ricaricarlo.

In quanto appartenente anche alla categoria dei fitness tracker, il Voixatch permette di risparmiare una fitness band, essendo in grado di misurare le calorie bruciate, i passi fatti, le distanze coperte, attenzionando diverse attività sportive, i cui feedback potranno essere analizzati statisticamente tramite l’apposita companion app in dotazione per Android e iOS. In crowdfunding su Kickstarter, il wearable all-in-one Voixatch può essere prenotato nelle colorazioni nera, grigia, blu, e oro, al prezzo di 179 dollari.