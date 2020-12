Vodafone Neo: ufficiale lo smartwatch per bambini, in collaborazione con Disney

Nel corso di una conferenza andata in onda via streaming, Vodafone, non nuova alle tecnologie di controllo remoto, ha presentato il nuovo junior smartwatch Neo che, inserito nella gamma “Smart Tech”, è stato realizzato dalla californiana Fuseproject, in collaborazione con The Walt Disney Company, che ha fornito le licenze per utilizzare i personaggi (in continua espansione gratuita) tratti anche da Pixar, Star Wars, e Marvel.

Nello specifico, l’orologio intelligente Vodafone Neo (44.5 x 14.8 mm, per 40.6 grammi con cinturino in TPU) vedrà (tra gli altri) Minnie, Darth Vader, Buzz Lightyear, ed Elsa assolvere al ruolo di compagni di gioco dei pargoli in vari mini-game dedicati a ciascuno di essi, ed a quello di stimolatore nel raggiungere gli obiettivi (all’approssimarsi dei quali si riceverà un pertinente feedback sonoro) prefissati (dai genitori) nelle varie attività monitorate, o nel numero dei passi da compiere.

I genitori, installando la Vodafone Smart App sul proprio smartphone, potranno sorvegliare il tempo d’uso del wearable da parte dei bambini, fissando dei limiti o inibendone l’impiego: sempre dall’app in questione sarà possibile abilitare, o disabilitare, le funzioni del Vodafone Neo, come l’uso della fotocamera integrata (5 megapixel), altrimenti usabile dal pargoli per documentare l’ambiente attorno a sé, quello della chat (per i messaggi che possono essere scambiati con una lista di contatti fidati scelti dai genitori), etc.

In quanto dotato di localizzatore (GPS con A-GPS, Cell-id, Wi-Fi), lo smartwatch Vodafone Neo, gestito dal processore Qualcomm 2500W (con 512 MB di RAM e 4 GB di storage), sarà anche adoperabile dai genitori, in regime di parental control, per conoscere la posizione dei propri bambini: questi ultimi, d’altro canto, oltre ai giochi, a poter fare foto, e messaggiare con tanto di emoji, grazie al firmware proprietario dell’orologio potranno conoscere le previsioni del tempo locali, consultare – sull’AMOLED display da 1.2 pollici risoluto a 390 x 390 pixel con always on – la loro lista degli impegni o degli eventi fissata per una data ora e giorno, rispondere alle telefonate in arrivo dai contatti abilitati, e disporre di una pratica e divertente calcolatrice. Il tutto potrà essere fatto, grazie ai 470 mAh di batteria, per 24 ore di operatività.

Al momento, non è noto quando e a che condizioni verrà distribuito (nelle colorazioni Ocean e Mint per il telaio in policarbonato) il Vodafone Neo, anche se tutto lascia intuire che il suo esordio sul mercato avverrà ai primi del 2021, stante l’invito dell’operatore telefonico a lasciare la propria mail per “essere tra i primi a ricevere Neo all’inizio del 2021“.