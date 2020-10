VivoBook Flip 14 TP470EZ: da Asus il notebook convertibile con GPU Intel DG1

Promettendone l’arrivo in commercio entro fine anno, la taiwanese Asus ha presentato, con tanto di landing page già effettiva sul suo sito ufficiale, il nuovo notebook convertibile Asus VivoBook Flip 14 TP470EZ, animato da Windows 10 Home/Pro o da Windows 10 Home S.

Asus VivoBook Flip 14 TP470EZ è un portatile esile (1.87 x 32.40 x 22 cm) e leggero (1.5 kg) nel look indie black non molto dissimile dal predecessore: spalancato, palesa un display da 14 pollici retroilluminato a LED, con aspetto panoramico a 16:9, di tipo NanoEdge (82% di screen-to-body), con ottimi angoli di visuale (178°), eccellente copertura del colore (100% sulla scala sRGB), reclinabile di 360° onde poter fungere anche da tablet o album (essendo sensibile al tocco e al funzionamento della Asus Active Pen). La cornice alta ospita una webcam HD con microfoni anche per la ricezione dei comandi a Cortana. Ancora sull’ambito audio, è possibile apprezzare un combo jack da 3.5 mm e due speaker stereofonici ottimizzati da Harmon & Kardon.

Il corpo macchina ospita lungo il perimetro 3 porte USB (di cui una 2.0 e due 3.2, una delle quali Type-C con Thunderbolt 4), un lettore di schede microSD, una HDMI, l’ingresso per l’alimentazione e quello per il cavo lucchettante Kensigton: la parte adibita all’inserimento dati, contrassegnata da una cornice gialla sul tasto Enter, esibisce una tastiera (opzionalmente) retroilluminata con tasti dotati di 1.4 mm di corsa, e un touchpad Precision Pad, di default attrezzato con una tecnologia anti tocco casuale (palm-rejection) e, a scelta, arricchito con il NumberPad 2.0 o un sensore biometrico per le impronte digitali.

L’interno custodisce processori Intel Tiger Lake a scelta tra un i5-1135G7 e un i7-1165G7, con GPU Intel DG1 (Discrete Graphics 1), degna avversaria delle GeForce MX di Nvidia, avendo 96 core di elaborazione e 4 GB di memoria (VRAM GDDR6) riservata. La RAM (LPDDR4X) potrà andare da 8 a 16 GB massimi, mentre lo storage, ovviamente SSD (PCIe), prevederà le pezzature da 128, 256 e 512 GB, con opzione per la cache acceleratrice Intel Optane (32 GB) per l’archiviazione massima.

A completamento della scheda tecnica, il VivoBook Flip 14 TP470EZ di Asus proporrà le connettività senza fili Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 5 o 6 (Gig+), mentre la batteria, una 3 celle da 42 Wh, beneficerà della ricarica rapida (via alimentatore) a 65W (recuperando il 60% di energia in appena 49 minuti).