Vision Pro: Apple sta lavorando a un modello budget, quando verrà lanciato?

Apple è nota per i suoi prodotti di alta qualità e di fascia alta, ma sembra che la società stia anche pensando ai consumatori più attenti al prezzo. Secondo un report di Bloomberg, Apple sta lavorando a una versione più economica dei suoi occhiali intelligenti Vision Pro, che dovrebbero essere lanciati nel 2023.

I Vision Pro sono un progetto ambizioso di Apple, che mira a creare un dispositivo indossabile in grado di proiettare immagini e informazioni in realtà aumentata davanti agli occhi dell’utente. I Vision Pro avrebbero anche funzioni di realtà virtuale, per immergersi in ambienti digitali. Si tratterebbe di un prodotto rivoluzionario, ma anche molto costoso: secondo le stime, i Vision Pro potrebbero avere un prezzo di circa 3000 dollari.

Per questo motivo, Apple starebbe sviluppando anche una versione più accessibile dei suoi occhiali intelligenti, chiamata internamente N421. Questo modello avrebbe caratteristiche più limitate rispetto ai Vision Pro, ma sarebbe anche più leggero e meno ingombrante. Inoltre, avrebbe un prezzo più basso, anche se non si sa ancora quanto. Secondo Bloomberg, il modello N421 sarebbe focalizzato sulla realtà aumentata, e non avrebbe funzioni di realtà virtuale. Inoltre, avrebbe una risoluzione inferiore e una durata della batteria minore rispetto ai Vision Pro.

Tuttavia, avrebbe comunque la capacità di connettersi a un iPhone o a un iPad per accedere a contenuti e applicazioni. Il lancio del modello N421 sarebbe previsto per il 2024, un anno dopo quello dei Vision Pro. Si tratterebbe di una mossa strategica da parte di Apple, che vorrebbe così ampliare il suo mercato e raggiungere una fetta più ampia di utenti interessati alla realtà aumentata.

Inoltre, Apple vorrebbe anche creare un ecosistema di software e servizi dedicati ai suoi occhiali intelligenti, per renderli ancora più attraenti e funzionali. Apple non ha ancora confermato ufficialmente l’esistenza dei suoi occhiali intelligenti, ma diversi indizi fanno pensare che la società stia lavorando intensamente su questo progetto. Ad esempio, Apple ha acquisito diverse aziende specializzate nella realtà aumentata e nella realtà virtuale, come NextVR e Akonia Holographics. Inoltre, Apple ha anche rilasciato diverse versioni del suo framework ARKit, che permette agli sviluppatori di creare applicazioni in realtà aumentata per iOS. Se i rumors si rivelassero veri, Apple potrebbe essere la prima azienda a lanciare sul mercato degli occhiali intelligenti in grado di offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente. Tuttavia, la società dovrà anche affrontare diverse sfide tecniche e logistiche, come garantire la sicurezza, la privacy e il comfort degli utenti. Inoltre, Apple dovrà anche convincere i consumatori a indossare un dispositivo così innovativo e diverso dai tradizionali occhiali.