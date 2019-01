Vibratore al CES 2019: censurato dalla gara dopo aver vinto l’Innovation Award

Il CES che si tiene a Las Vegas mette ogni anno in luce le ultime novità in termini di tecnologie e sviluppi e, tra i vari prodotti in mostra quest’anno, c’era un vibratore molto particolare. Innanzitutto, c’è da dire che è stato ideato da un team di donne con la collaborazione della Oregon State University.

Il vibratore in questione, chiamato Osé, si è candidato addirittura all’Innovation Award, solo che – poco dopo – gli organizzatori lo hanno escluso con una certa velocità. Il motivo di questa scelta è stato ufficializzato tramite un comunicato stampa, che ha riportato queste parole: “immorale, osceno, indecente, profano, o non in linea con l’immagine […] non avrebbe dovuto essere accettato per l’Innovation Awards Program poiché non rientra in alcuna delle categorie esistenti di prodotti”.

CES 2019: la polemica sul vibratore

La cosa incredibile è che questo particolare oggetto per il piacere sessuale era veramente innovativo: con l’utilizzo della microrobotica, può funzionare senza manipolazione. Riesce a simulare tutte le sensazioni al corpo che sono trasmesse da bocca, lingua, e dita.

Secondo l’azienda che l’ha inventato, si tratta di un problema di genere: i vibratori esistono dall’antichità e la categoria in cui poteva essere inserito era robotica e drone, come aveva già fatto la giuria. Inoltre, l’inventrice ha anche spiegato che tra i concorrenti c’era una bambola femminile che si comportava esattamente come la classica bambola gonfiabile.

La sintesi delle sue parole è praticamente che ciò che propongono gli uomini a sfondo sessuale va più che bene (nonostante la bambola sia stata definitiva come pornografia in pubblico), mentre ciò che propongono le donne diventa osceno e immorale e, dunque, il commento definitivo dell’inventrice è il seguente: “non puoi fingere di essere imparziale se permetti di mettere in mostra un robot sessuale per uomini, ma non un massaggiatore robotico per la vagina”.