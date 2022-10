Verbatium, non solo storage: ufficiali le nuove webcam smart

Ascolta questo articolo

Verbatim, marchio leader nella realizzazione di dispositivi per lo storage (tra cui masterizzatori e pennette USB), ha annunciato l’espansione del suo listino che, ora, però, va a comprendere anche un pool di tre webcam, utili sia a chi debba semplicemente completare un allestimento che ne è privo, ma pratiche anche per chi fa dello streaming una professione (es. i vlogger o gli streamer), o per chi è impegnato in sessioni di smart o hybrid working.

Compatibili con le principali piattaforme di videoconferenze (es. Google Meet, OBS, Teams, Skype, Zoom, Teams, XSplit, Twitch, OBS, Facebook, YouTube), le webcam di Verbatim sono rappresentate dai modelli AWC-01 Full HD (via obiettivo da 8 megapixel e sensore CMOS da 1/4”), AWC-02 Full HD (via obiettivo da 5 megapixel e sensore CMOS da 1/3.2”) e AWC-03 Ultra (via obiettivo da 15.9 megapixel e sensore CMOS da 1/3.06”): tutti i modelli, prezzati rispettivamente a 39.90, 44.90 e 89 euro, hanno l’autofocus, il che garantisce che il soggetto sia visto dalla controparte sempre come nitido in quanto messo a fuoco.

La tecnologia di bilanciamento automatico del bianco, invece, nel contesto dei video assicura colori sempre ben esposti e vividi: come da denominazione, la risoluzione è per tutti il FullHD, ma è supportato anche il QHD, con un campo visivo che, è di 75° nel primo modello, di 72 nel secondo, e di ben 120 nel terzo. Non manca, in ottica privacy, ma anche per proteggere i prodotti quando non in uso, un copriobiettivo integrato su ognuno dei modelli di webcam Verbatim.

Sul piano dell’audio, le webcam Verbatim hanno tutte almeno un microfono che riproduce un “audio nitido e cristallino da vicino” e capta la voce sino a 4 metri di distanza: il modello AWC-03 Ultra, però, ha anche un aggiuntivo secondo microfono. Di base, si tratta di un microfono sempre omnidirezionale su tutti i modelli.

In tema di facilità e flessibilità d’uso: le webcam Verbatim richiedono solo il collegamento a una porta USB Type-A e, in seguito, possono essere montati su un treppiede per ottenere riprese dalla posizione e dall’inclinazione preferite, ma anche sulla scrivania per l’uso con un computer fisso, o attaccate al monitor di un portatile via morsetto con superficie stabilizzante anti-scivolo. Il modello AWC-02 Full HD è orientabile a 360°, mentre il modello AWC-03 Ultra è anche inclinabile di 120°.