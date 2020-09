Vengeange i7200: da Corsair arriva il nuovo gaming PC estremo

Nata come realizzatrice di memorie, la californiana Corsair col passare del tempo si è occupata anche di dissipatori, tastiere e mouse da gaming, case per computer, sino a concepire un’intera serie di computer da gaming autoprodotti, i Vengeance, all’interno della cui serie è stato appena annunciato il modello i7200.

Vengeange i7200 (452 x 230 x 466 mm, per 14 kg) fa uso del case 4000D AIRFLOW, con finestra laterale, illuminazione a (104) LED RGB gestibile via software iCUE, radiatori anteriori da 280 mm o in alto da 360 mm, 4 ventole da 140 mm o 6 da 120 mm, con dissipazione sia a liquido che via aria. All’interno, la scheda madre CORSAIR RM75080 Plus Gold, permette di optare tra due processori Intel di 10a generazione, rappresentati dal Core i9-10850K o dal Core i9-10900K (un decacore da 3.6 a 5.2 GHz).

Sempre molto personalizzabile, il desktop tower Vengeange i7200 affida la grafica alle ultime GPU Nvidia viste a Settembre, tra cui le GeForce RTX 3080 o RTX 3090 (con 5.248 cuda core e 24 GB di memoria DDR6X dedicata) che, basate sull’architettura NVIDIA Ampere (migliorativa di 1.9 volte la potenza per watt), coprono sino alla risoluzione 8K.

La RAM per il multi-tasking è formata da 4 blocchi da 8 GB (Corsair Vengeange RGB PRO 3200 MHz) per un totale di 32 GB, mentre lo storage prevede 1 TB in forma di SSD (a stato solido per sistema operativo e programmi) M.2 NVMe e 2 TB via hard disk meccanico (per stoccare i dati e i backup dei giochi) da 3.5 pollici.

Tipico computer da gaming, il Vengeange i7200 non si fa mancare ottime connessioni, con le senza fili Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, e la cablata Ethernet Gigabit 2.5G: in tema di porte, risultano presenti diverse I/O tra cui HDMI, combo jack per cuffie e microfono, Display Port, PS / 2 per mouse e tastiere, USB 2.0, ed USB 3.2 (anche Type-C). Animato da Windows 10 Home, il gamig desktop di Corsair sarà in vendita il 24 Settembre, al prezzo di partenza di 2.799 dollari.