V-Moda BassFit Wireless: ufficiali gli auricolari sportivi con sound premium

La californiana V-Moda, specializzata nella realizzazione di amplificatori, cuffie, auricolari, ed accessori audio con qualità sonora di alto profilo, dopo aver ufficializzato le cuffie over-ear V-MODA M-200, per gli amanti del sound hi-res (garantiti come tali dalla Japan Audio Society ed ottimizzati nella realizzazione dal prestigioso brand Roland), ha presentato un paio di auricolari smart, i V-Moda BassFit Wireless, disponibili all’acquisto anche in Italia.

Alquanto leggeri, visto il peso di 17 grammi, i V-Moda BassFit Wireless risultano comodi da calzare, grazie a 8 coppie (divise per misure, XS, S, M, L/L) di gommini BLISS 3.0, idonei ad adattare il prodotto ad ogni cavità auricolare, mentre gli archetti Sport ActiveFlex (sostituibili, presenti con diverse modalità di aggancio) ne permettono l’ancoraggio stabile al padiglione dell’orecchio, anche nelle più frenetiche attività sportive. In tal frangente, la presenza di un filtro bi-strato di nanoparticelle ne immunizza il telaio in caso di pioggia, o al contatto col sudore.

La qualità sonora dei V-Moda BassFit Wireless è affidata a driver da 10 mm, dinamici e quindi capaci di supportare un ampio range di frequenze (20 – 20,000 Hz) in fase di emissione del suono: lungo il filo, regolabile nella lunghezza, che unisce una capsula all’altra, spicca un telecomando, con 3 pulsanti per gestire la musica, provvisto del microfono SpeakEasy (con sensibilità da -42dB@1kHz) per poter amministrare le telefonate e chiamare in causa, anche via comandi vocali, i concierge virtuali Assistant o Siri.

Il Bluetooth degli auricolari V-Moda BassFit Wireless consente l’aggancio multiplo a più dispositivi, potendo switchare rapidamente dall’uno all’altro, con una connessione anche a 10 metri di distanza, ed il supporto a diversi codec audio (SBC, AAC, e aptX di Qualcomm): lato autonomia, a carica ultimata, è possibile avvalersene per 11 ore continuative e, grazie alla ricarica rapida via microUSB, in 15 minuti si ottengono 2.5 ore di ascolto musicale extra.

Attualmente, gli auricolari smart BassFit Wireless, cadenzati nelle nuance bianco e nero, risultano acquistabili online anche presso la localizzazione italiana del sito istituzionale di V-Moda, al prezzo di 130 euro, con spedizione schedulata in 2 o 3 giorni.