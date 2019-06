Un nuovo microscopio elettronico potrebbe ribaltare le conoscenze acquisite in 88 anni di storia

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Una scoperta che per molte persone potrebbe non significare niente, ma a quei livelli di tecnologia, avere un'immagine nitida di un atomo, senza correre il rischio di rompere il provino, rappresenta un trampolino di lancio per nuove scoperte. Mi piacerebbe sapere effettivamente quali nuove scoperte ci aspetteranno in un breve futuro.