UMIDIGI: ufficiali gli auricolari tws AbleBuds Free con cancellazione attiva del rumore

Ascolta questo articolo

Dopo aver lanciato in quel di Novembre un elegante medio-gamma con 5G, il brand cinese UMIDIGI ha annunciato un interessante paio di auricolari true wireless, gli AbleBuds Free, con cancellazione del rumore, già in vendita anche in Italia attraverso Amazon (75,99 euro scalati di 10 euro via coupon).

I nuovi auricolari UMIDIGI AbleBuds Free sono molto leggeri, con un peso di 5,2 grammi a unità, e calzano bene dopo aver scelto il gommino in silicone adatto alle proprie orecchie tra quelli, in 4 dimensioni diverse, presenti nella confezione d’acquisto. L’impermeabilità secondo lo standard IP55 protegge il prodotto dai danni causati dalla pioggia o dal sudore durante gli allenamenti: viene anche scongiurato il pericolo che vengano smarriti, attraverso l’applicazione di accompagnamento che, oltre a permettere di personalizzare i tocchi e l’equalizzazione, di consultarne lo stato della batteria, e di impostare una melodia che aiuti nel prendere sonno, fa risuonare gli auricolari per trovarli e fornisce la loro ultima posizione nel caso siano scarichi.

Tecnicamente, gli UMIDIGI AbleBuds Free annoverano driver dinamici da 13,4 mm con un diaframma leggero, per attenzionare bene alti e bassi, con una frequenza in risposta sino a 20 kHz che promette ricchi dettagli su tutte le frequenze. Ci sono 3 microfoni per unità a bordo, tra cui due esterni e uno interno per captare il suono come lo percepisce l’orecchio: tale assetto, assieme ad appositi algoritmi AI, implementa innanzitutto la cancellazione attiva del rumore, ANC, sino a 45 decibel, settabile secondo i preset Ultra (volo/metropolitana), Accogliente (caffè/metropolitana), Generale (biblioteca/ufficio), Trasparente (per intercettare le comunicazione in stazione o per parlare con qualcuno). In più, lo stesso assetto si rivela utile anche durante le chiamate che, in aggiunta, beneficiano anche di un algoritmo per la riduzione del fruscio del vento.

Gestibili via tocchi, pressioni e sfioramenti, gli auricolari UMIDIGI AbleBuds Free usano la connettività Bluetooth 5.2 a doppia trasmissione, con una modalità gaming che abbassa la latenza a 90 ms per sincronizzare bene suoni e immagini.

La custodia, con laccetto per il trasporto, rivestita in gelatina traslucida, è caricabile anche in wireless Qi e permette di raggiungere, a seconda che l’ANC sia disattivato o meno, un’autonomia complessiva di 27 o 21 ore, mentre l’autonomia di una singola carica nelle stesse condizioni è di 8 o 6 ore, anche grazie alla modalità di stand-by intelligente, che ferma la riproduzione quando si tolgono gli auricolari dalle orecchie, e a quella che li connette istantaneamente quando si spalanca la custodia.