Ultenic T10: debutta il nuovo robot aspirapolvere con funzione di auto-svuotamento e Alexa integrato

Ultenic ha portato sul mercato un nuovo aspirapolvere smart chiamato Ultenic T10. Si tratta di un robot aspirapolvere di fascia medio-alta che consente di pulire e lavare i pavimenti di case anche molto grandi, con superfici superiori anche ai 250 metri quadri. In particolare, esso è caratterizzato dalla funzione di auto-svuotamento, che consiste nel fatto che il robot svuota il contenitore della polvere in un sacchetto posto nella basetta che è usa e getta. A quel punto, la pulizia del serbatoio viene facilitata.

Con la compatibilità con Alexa e Google Assistant è possibile attivare a voce il robot per fargli pulire casa. In più, con l’applicazione è possibile tenere traccia dei suoi movimenti per vedere dove ha già pulito e dove non è ancora passato.

Ultenic T10: la scheda tecnica e le funzionalità

La funzione di auto-svuotamento, consente alle persone di non venire mai a contatto con la polvere. I sacchetti infatti, essendo usa e getta, sono anche sigillati. Pertanto, una volta riempito basta semplicemente buttarlo, come si faceva con i vecchi aspirapolvere. La capacità del sacchetto è di 4.3 litri e consente di immagazzinare polvere e detriti per un massimo di 60 giorni.

Il robot è dotato di funzione di mappatura: dunque quando pulisce, riesce a tracciare la mappa di tutta la casa ed essa può essere suddivisa nelle varie camere, cambiando i colori delle stanze. In questo modo è possibile avviare la pulizia di tutta la casa o della singola stanza.

La batteria incorporata nell’aspirapolvere è da 5200 mAh e presenta un’autonomia di 280 minuti, utile a pulire superfici maggiori di 250 metri quadri. Oltre ad aspirare, però, il robot ha anche la funzione per lavare il pavimento. Infatti, ci sono diverse modalità di funzionamento: piano di pulizia, pulizia partizione, pulizia globale, pulizia dell’area, pulizia di un punto, modalità lavapavimenti, impostazione area proibita. Infine, ma non meno importante, è la funzione che consente al robot di rilevare i tappeti. Quando passa su un tappeto, il robot aumenta la potenza di aspirazione per andare più a fondo sul tappeto stesso. In fase di lavaggio, invece, il robot evita i tappeti. Ultenic T10 costa 600 euro.