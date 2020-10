Ulefone Watch, Ulefone Watch Pro, Ulefone Watch GPS: wearable low cost per tutti i gusti

Ulefone, brand cinese conosciuto anche i suoi smartphone rugged, oltre che per quelli tradizionali, low cost e con buona autonomia, in considerazione delle accresciute esigenze legate al tenersi in forma, ha annunciato un trittico di smartwatch, gli Ulefone Watch, Ulefone Watch Pro, e Ulefone Watch GPS, a conferma di un bouquet di prodotto sempre più vario e completo.

Ulefone Watch, di foggia squadrata, vanta un display da 1.3 pollici risoluto a 240 x 240 pixel con, sul dorso dello chassis colorato, un cardiofrequenzimetro PPG (HX3600), per registrare la frequenza del battito, e contribuire all’analisi del sonno: associato via Bluetooth 4.2 LE, riceve le notifiche e permette di gestire le chiamate in arrivo mentre, grazie all’impermeabilità sino a 5 metri, può essere usato nel nuoto, compreso nel monitoraggio di complessive 9 attività sportive, di cui è possibile registrare (via giroscopio e accelerometro) i minuti di esercizio, le calorie bruciate, i passi fatti, e le distanze coperte, traendo come sempre energia dalla batteria, pari a 210 mAh.

Sempre caricabile via supporto magnetico è anche il più completo Ulefone Watch Pro (in prevendita nelle nuance nero, grigio, rosa, sullo store ufficiale, a circa 46 euro) che, in superficie dello chassis (48.68 x 36.1 x 12.15 mm, per 40 grammi) impermeabile sino a 5 atmosfere, ancorato al polso dal cinturino in TPU anti allergico, pone un LCD RGB da 1.55 pollici, risoluto a 320×360 pixel, sotto un vetro ad elevata durezza, personalizzabile con watchface dinamiche. Il cardiofrequenzimetro, gestito dal processore Apollo 3 Plus, in questo caso rileva la frequenza cardiaca anche in tempo reale, la qualità del sonno anche nella fase REM, contribuisce alla stima dello stress (riducibile venendo guidati negli esercizi di respirazione), e registra la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Capace anche di monitorare il periodo mestruale per il gentil sesso, oltre che di registrare parametri e obiettivi conseguiti in 14 attività sportive, indoor e outdoor, l’Ulefone Watch pro si collega con lo smartphone mediante il Bluetooth 5.2.

Il conclusivo Ulefone Watch GPS, invece, ha una cassa (44 x 34,5 x 10,5 mm, per 35 grammi, rosso/blu/verde, in promo su Bangood a circa 51 euro) in alluminio, sempre squadrata e con impermeabilità a 5 ATM, collegata al polso da un cinturino anallergico con una striscia colorata che corre nel mezzo: presente il cardiofrequenzimetro (HX3600) per contribuire, con accelerometro, giroscopio e, in questo caso, anche col GPS integrato, al monitoraggio di 14 attività sportive, analizzabili con dettaglio via app VeryFit, il display leggermente curvo (2.5) è un touchscreen da 1.3 pollici risoluto a 240 per 240 pixel.

Le rimanenti specifiche tecniche dell’Ulefone Watch GPS rendicontano di una connettività Bluetooth 4.2 e di una batteria da 210 mah, con stand-by di 25 giorni tenendo attivo il cardiofrequenzimetro, che salgono a 40 facendone a meno: a carica completa, ultimata in un paio di ore, l’autonomia operativa si sostanzia in 7 ore.