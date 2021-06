UGREEN: supporto per smartphone in alluminio regolabile e ripiegabile

I supporti per smartphone al giorno d’oggi diventano sempre più utili. In viaggio, in ufficio o anche semplicemente per guardare un film o una serie TV, può risultare comodo poggiare il telefono inclinandolo leggermente verso l’indietro senza doverlo mantenere obbligatoriamente.

Il mercato offre decine di migliaia di supporti per smartphone, di varie fasce di prezzo. UGREEN ad esempio ne ha presentato uno di recente composto interamente di alluminio ed è regolabile, in quanto è composto da tre parti mobili. La confezione di acquisto è molto semplice: all’interno di una confezione in cartone, c’è il supporto ripiegato e un piccolo foglio di carta che include i contatti in base al mercato.

Supporto smartphone UGREEN: le prime impressioni

Come già anticipato, appena aperta la confezione all’interno si trova il supporto già ripiegato. La base è facilmente riconoscibile: presenta come piano di appoggio una base in gomma, che consente di migliorare l’aderenza sulla superficie. Poi, c’è un elemento centrale che mediante due cerniere ruotabili consente di regolare l’inclinazione dello smartphone desiderata ed infine c’è la superficie su cui poggiare il telefono.

Quest’ultima in particolare, presenta un piccolo rialzo in gomma per migliorare l’aderenza del telefono ed evitare che scivoli: poi all’estremità, per tenere fermo lo smartphone ci sono due lembi ripiegati, sempre in alluminio. La zona centrale tra i due lembi è “vuota”, in modo da poter poggiare il telefono in verticale anche se è in fase di ricarica, senza porsi il problema di posizionare il cavo. In alternativa, può essere posizionato anche in orizzontale.

Il supporto in alluminio è compatibile con smartphone che vanno dai 4,7 ai 7,9 pollici. Idealmente, quindi, riesce a supportare anche i tablet da 7 pollici. È possibile poggiare il telefono sul supporto anche per registrare dei video a se stessi, o per effettuare una videochiamata lasciando le mani libere. Il supporto in alluminio UGREEN, al momento, costa 14 euro.