UGREEN PB172: powerbank da 10.000 mAh con funzione di ricarica rapida

Di powerbank ne esistono davvero tantissime in giro. Si ha l’imbarazzo della scelta, perché ne esistono di tutte le taglie e di tutte le fasce di prezzo. Tra quelle più recenti, c’è ad esempio anche menzionare la UGREEN PB172, anche chiamato UGREEN 80749.

Si tratta di una powerbank da 10.000 mAh con funzione di ricarica rapida. La confezione di acquisto, oltre alla powerbank, include anche il manuale di istruzioni con lingua italiana compresa e un cavo di ricarica USB-C.

UGREEN PB172: scheda tecnica e prime impressioni

La powerbank presenta un design moderno. Sul lato superiore è presente una trama ruvida, mentre sul lato inferiore è liscia. La powerbank è disponibile solo di colore nero e presenta su uno dei lati un cavo estraibile corto. È possibile ricaricare il proprio smartphone con questo cavo, oppure utilizzando quello incluso nella confezione che è un po’ più lungo.

Come ingressi troviamo un USB-C e un USB-A. Il cavo estraibile è come se fungesse da USB-C. Quindi è possibile ricaricare contemporaneamente due dispositivi. La powerbank garantisce una potenza in uscita da 20 W. Sul lato superiore ci sono quattro LED e in base a quanti se ne accendono, indicano la percentuale residua di energia della powerbank. Un LED acceso indica una carica tra lo 0 e il 25%. Due LED indicano una carica tra il 25 e il 50%, tre LED indicano tra il 50 e il 75%, ed infine i quattro LED accesi indicano una carica residua dal 75 al 100%.

È molto semplice da usare: appena si collega al proprio telefono è possibile avviare la ricarica premendo il pulsante laterale se non parte in automatico appena collegata. Allo stesso modo, è possibile interrompere la ricarica con lo stesso pulsante. Si tratta di una powerbank che ha un buon rapporto qualità/prezzo, poiché al momento la UGREEN PB172 costa 25 euro.