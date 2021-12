UGREEN HiTune X6: in promo lancio i nuovi auricolari senza fili con ANC

UGREEN, noto brand cinese dell’accessoristica, già da tempo attivo anche nel ramo dei gadget audio, di recente ha ufficializzato, con una promo lancio a tempo limitato, l’arrivo sul mercato di un nuovo paio di auricolari senza fili, rappresentato dai compatti UGREEN HiTune X6.

I nuovi ed impermeabili (IPX5) auricolari evitano il design a stanghetta e adottano un form factor compatto, con le unità di emissione che terminano con cuscinetti siliconici intercambiabili, utili sia per isolare le orecchie che per assicurar loro un più confortevole contatto prolungato con l’accessorio: al suo interno si trovano driver da 10 mm realizzati in carbonio, ideali per assicurare un suono corposo e non solo per gli amanti dei bassi. Secondo il costruttore, grazie ai 6 microfoni in dotazione, è possibile ottenere, dalla cancellazione attiva del rumore, ANC, una riduzione del frastuono esterno sino a 35 decibel: durante le conversazioni, invece, torna utile la tecnologia Real Clear Voice, RCV, giunta alla 4a generazione.

Quest’ultima permette di offrire conversazioni nitide anche ove più vi sia rumore, grazie alla sua capacità di identificare, e neutralizzare, alla perfezione i rumori circostanti, lasciando passare solo la propria voce. Sempre in tema di qualità audio, è da annoverare la presenza del Bluetooth 5.1 con supporto ai codec SBC ed AAC, di una connessione istantanea con la sorgente appena estratti dalla custodia, e di una latenza ideale per i gamers, essendo molto bassa con un valore all’incirca di 50 millisecondi.

I controlli, per la musica, le telefonate, e l’assistente vocale, richiedono un po’ di addestramento, visto che passano per i tocchi, reiterati, distribuiti sulle superfici esterne delle due unità di emissione: l’autonomia degli auricolari UGREEN HiTune X6, una volta ottenuta la relativa ricarica completa in 1.5 ore, è di 6 ore, anche se dopo soli 10 minuti di fast charge si recupera già un’ora extra di funzionamento. Grazie alla custodia caricabile in circa 2 ore via microUSB Type–C, che porta a 150 grammi il peso totale di questo set, è possibile arrivare a un massimo di 26 ore complessive.

Attualmente, gli auricolari UGREEN HiTune X6 sono già in vendita su Amazon, con uno sconto del 15% sul prezzo pieno, con il conseguente listino pari a 59.49: sino al 2 Gennaio 2022, però, è disponibile un coupon del 35% (19.63 euro), che abbassa nel carrello il prezzo del prodotto a 39.86 euro.