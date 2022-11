Ufficiali le webcam per creativi e sicurezza da Elgato e Arlo

Ascolta questo articolo

Una delle categorie di dispositivi smart che sta acquistando sempre più importanza, sia per i creators che per una questione di sicurezza, e quella delle webcam, segmento nel quale hanno appena fatto i loro annunci Elgato e Arlo.

Dalla tedesca Elgato, di proprietà della californiana Corsair, arriva la webcam per PC e Mac (collegati via USB Type-C 3.0) Facecam Pro, acquistabile già da ora anche in Italia a 349.99 euro. Quest’ultima, dimensionata a 116 x 38 x 79 mm, per 240 grammi, grazie al pratico raccordo filettato standard da 1/4″, può essere montata anche sui treppiedi compatibili già in proprio possesso nel caso non si abbia un Elgato Multi Mount.

Le riprese, sino al 4K@60fps e con un campo visivo grandangolare (90 gradi), sono affidate al sensore Sony Starvis CMOS da 1/1,8”, presidiato da un obiettivo Elgato f/2.0, con lunghezza focale equivalente a 21 mm, e un sistema di autofocus in ragione del quale già a 10 cm si sperimenta la profondità.

L’integrazione di un ISP NAND offre varie opportunità, come quella dell’evitare l’effetto pixel nell’applicare effetti cinematografici PTZ come zoom, inclinazione, e panoramica: affidandosi invece alle elaborazioni del programma Camera Hub, si può intervenire sul bilanciamento del bianco, e regolare sia l’illuminazione che l’esposizione. Purtroppo, però, manca un microfono.

Abbandonando la webcam concepita per chi non ha voglia dotarsi di costose attrezzature video pur di ottenere clip in qualità UHD, si incontra la webcam di sicurezza Pro 5S 2K, della sempre californiana Arlo (spin-off di Netgear). Più autonoma del 30% (anche grazie a una inedita modalità a basso consumo) rispetto al vecchio modello Pro 4, la nuova arrivata cattura video 2K con HDR, permettendo di tenere a portata d’occhio tutto quel che conta grazie ai 160° di angolo visuale, venendo coadiuvati dall’integrazione di una dissuasiva sirena (attivabile manualmente o dietro evento) e, per migliori riprese di notte (a colori), di un riflettore. Lato audio, è presente, con riduzione del rumore e del fruscio del vento, un audio full duplex, quindi a due vie per sentire e nel contempo poter parlare ai visitatori.

La connessione wireless della videocamera di sicurezza Arlo Pro 5S 2K beneficia del Wi-Fi dual-band, mentre la tecnologia SecureLink aggiunge il grado di sicurezza della crittografia al collegamento col sistema di sicurezza di Arlo che comunica in wireless con sensori all-in-one, come quelli deputati a rilevare il movimento (mansione che viene eseguita anche dalla tastiera), le perdite di acqua, gli sbalzi termici, un eccesso di monossido di carbonio o di fumo, l’esistenza di porte/finestra aperte o di luci accese.

Compatibile con Assistant e Alexa, programmabile con le routine IFTTT, la webcam di sicurezza Pro 5S 2K montabile sia in out che indoor, può essere preordinata sullo store ufficiale americano, al prezzo di 249 dollari.