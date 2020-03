Ufficiali le smart TV XH81, XH80 e X70 di Sony col 4K HDR

Sony, arcinoto brand nipponico attivo nel ramo della multimedialità, ha comunicato quelle che sono le specifiche dei suoi primi smart TV 4K HDR pronti ad aggredire il mercato in quest’inizio di 2020, attraverso le serie XH81, XH80 e X70.

Sony XH81 (nelle diagonali da 43, 49, 55, e 65 pollici) ed XH80 (stesse diagonali, ma anche da 75 e 85 pollici), già acquistabili presso alcuni rivenditori e online partendo da 799 euro, montano pannelli Triluminos in grado di garantire più colori di una televisione tradizionale che, grazie al processore 4K HDR X1, riducono il rumore mostrando più dettagli e, analizzando i dati di ogni immagine, ne ottimizzano automaticamente i toni restituiti in modo molto vicino alla realtà naturale. Il supporto all’HDR Dolby Vision, invece, esalta i contrasti erogando neri profondi e punti luce davvero straordinari.

Lato audio, i modelli che arrivano almeno a 55 pollici di diagonale montano, in una silhouette sottile, il nuovo speaker X-Balanced mentre, di default, tutti i modelli annoverano il Dolby Atmos per una sonorità dimensionalmente piena e immersiva.

Sotto un’interfaccia Sony rivisitata è presente il sistema operativo Android TV che porta in dote le app di streaming dal Play Store e Assistant, i cui comandi vocali servono per controllare la TV mentre, mediante device abilitati ad Alexa, è possibile usare quest’ultima per alzare il volume o cambiare canale. Non manca, tra le specifiche per il mirroring dei contenuti, l’integrazione di Google Chromecast ed il supporto ad Apple AirPlay 2: sempre da Cupertino giunge in dote la compatibilità con HomeKit, per poter gestire le smart tv da Mac, iPad e iPhone.

La serie di smart TV 4K HDR 4K X70, inizialmente accessibile previo acquisto online principiando da 749 euro, mutua dalle televisioni della gamma Bravia il processore X-Reality PRO 4K che, analizzata un’immagine magari in una risoluzione inferiore la ricostruisce arricchendola di dettagli sino a portarla, via upscaling, alla risoluzione 4K HDR. Fornita di un browser integrato, la linea X70 di Sony consente all’utente, in un sol gesto, un rapido accesso a YouTube ed al bouquet di Netflix.