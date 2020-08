Ufficiali le nuove smart TV OLED bild 5 del lussuoso brand Loewe

Dopo alcuni anni travagliati, che portarono a sospenderne l’attività, il brand tedesco dell’elettronica di lusso, Loewe Technologies GmbH, si è ormai ripreso, cominciando ad ampliare e ad aggiornare il proprio listino, come fatto nelle scorse ore col varo dei rinnovati smart TV della serie “bild 5“.

Questi ultimi, con un look simile ai modelli del 2017, beneficiano però del nuovo telaio SL520: le cornici attorno al recente (2020) pannello OLED, da 55” nel modello bild 5.55 (con 100 Hz di refresh rate) e da 65” nel modello bild 5.65 (120 Hz), calibrato cromaticamente negli impianti di produzione di Kronach, sono particolarmente esili, tranne quella in basso, concepita in modo più capiente per ospitare l’impianto audio (soundbar) capace, tramite 6 speaker, di erogare una potenza di 40 watt su due canali. ampliabile grazie al collegamento di diffusori compatibili Klang (1 o 5) via interfaccia Digital Audio Link.

Il retro, sede delle varie porte, tra cui una Ethernet (comunque presenti le connettività Wi-Fi e Bluetooth), tre USB (solo una 3.0), un poker di HDMI, è allestito in modo da raggruppare i cavi sì che non ingombrino, qualora si decida di “appendere” la TV alla parete, via staffa, o di posizionarla sulla base da pavimento: di default, le TV OLED serie bild 5 di Loewe sono poggiate su un piedistallo, rotante, ora in grigio basalto.

Il corpo macchina delle nuove TV Loewe OLED serie bild 5 ricorre al processore quadcore SX8 per implementare i principali standard HDR (es. HDR10, Dolby Vision, HLG), mentre lo storage, da ben 1 TB, risulta funzionale nell’accogliere le registrazioni (2 in simultanea) che, provenienti dai sintonizzatori satellitare e per il digitale terrestre, possono essere instradate, come in un NAS, verso altri TV Loewe inseriti nella medesima rete locale.

In tema di prezzi, quelli comunicati da Loewe per le sue nuove smart TV OLED, dotate del sistema operativo proprietario Loewe os6, prevedono un esborso di 3.990 euro per il modello bild 5.55, e di 5.990 euro per il più imponente bild 5.65.