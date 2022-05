Ufficiali in Italia i giradischi, anche con Bluetooth, della serie Pro-Ject E-1

Ascolta questo articolo

Da qualche tempo, il mercato sta conoscendo una seconda giovinezza per quel che riguarda i supporti musicali dei vinili. Anche per questo motivo il brand austriaco Pro-Ject, che in trent’anni di onorata carriera non ha mai perso la fiducia in questo mezzo un po’ vintage di ascoltare la musica, ha annunciato l’arrivo anche in Italia, tramite il celebre distributore Audiogamma, della sua nuova line-up di giradischi Pro-Ject E-1, volta ad avvicinare, a un buon prezzo, i neofiti alla musica dei nostri genitori.

Cadenzati in noce, nero o bianco laccato, i 3 giradischi della serie Pro-Ject E-1 (420 x 112 x 330 mm, per 3.5 kg di peso) condividono molte specifiche. Di base, sono equipaggiati con un coperchio in acrilico, sotto il quale opera, assieme al motore asincrono a sospensione elastica, un piatto, realizzato in acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS, rinforzato internamente), la cui velocità di rotazione – a cinghia – viene gestita elettronicamente.

Il braccio in alluminio misura 8.6 pollici e termina con una testina Ortofon OM5e per la quale il costruttore ha predisposto un’apposita headshell (porta testina). La base, grazie alla lavorazione CNC delle fibre minerali di cui è composta, ottimizza al meglio gli spazi e, in quanto priva di superfici vuote, riesce anche nell’intento di minimizzare le risonanze. A differenziare le tre iterazioni della gamma Pro-Ject E-1 concorrono le dotazioni.

Il primo modello, Pro-Ject E-1 standard, viene consigliato per coloro che abbiano un amplificatore dotato dell’ingresso phono. Il modello E1 Phono, invece, viene incontro a chi non abbia un amplificatore dotato di questo specifico ingresso, visto che il giradischi stesso integra un pre-amplificatore phono che fa da tramite tra il primo e il secondo dispositivo: diversamente, la versione E-1 BT è quella provvista di connessione Bluetooth 5.0 e, in quanto tale, permette d’ascoltare la musica dei vinili (33 o 45 giri) anche tramite delle cuffie senza fili o sul proprio speaker preferito.

Secondo quanto comunicato dal distributore, gli avanzati giradischi Pro-Ject E-1 saranno acquistabili sul mercato dal prossimo mese, quindi nel Giugno 2022, col modello E-1 standard listato a 329 euro, contro i 359 della variante Phono e i 449 euro della versione BT.