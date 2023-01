Ufficiali i nuovi monitor UWQHD da 40 pollici di Philips per i professionisti

Ascolta questo articolo

Il colosso della tecnologia olandese Philips ha annunciato (con disponibilità da metà Gennaio) una nuova coppia di monitor per i professionisti, 40B1U5600 (809 euro) e 40B1U5601H (909 euro), destinati a soddisfare le esigenze di grafici, architetti, fotografi e non solo.

Ambedue i monitor, simili nell’aspetto, condividono diverse specifiche e funzioni. Di base usano pannelli LCD IPS da 40 pollici ideali per affiancare più documenti, con una risoluzione UWQHD (ovvero di 3440 x 1440 pixel secondo un rapporto d’aspetto a 21:9). In base a quanto comunicato, i nuovi monitor offrono ampi angoli di visione (178/178°), e assicurano un certo comfort d’uso anche grazie ai 300 nits di luminosità e al contrasto pari a 1200:1. Sempre nell’ottica del comfort d’uso entrano un gioco un supporto regolabile (che permette di ruotare, inclinare e alzare il monitor), un aggancio per le cuffie e l’attacco VESA.

Proseguendo nelle specifiche comuni, i monitor 40B1U5600 e 40B1U5601H hanno una buona fluidità con 120 Hz di refresh rate e una discreta reattività con 4 ms di tempo di risposta da grigio a grigio (GtG). Non mancano parametri in grado di far ottenere ottimi risultati nel proprio settore, come la profondità colore a 8-bit, una copertura al 121% sullo spazio colore sRGB, e una notevole precisione cromatica (Delta-E inferiore a 2).

Ambedue i monitor 40B1U5600 e 40B1U5601H hanno il supporto all’HDR10, una retroilluminazione senza sfarfallio, il filtraggio della luce blu, ma nel secondo modello non sembra presente la certificazione DisplayHDR. Il coinvolgimento multimediale si completa poi con due altoparlanti da 5 watt.

A livello funzionale, sono presenti una HDMI 2.0, due Display Port 1.4 per il collegamento dei monitor a cascata, quattro USB TypeA 3.2 di 2a gen, una USB Type-C 3.2 di 2a gen, un combo jack per cuffie e microfono e una RJ-45 per la LAN. Via switch KVM è possibile mettere lo stesso set di mouse e tastiere a disposizione di due computer collegati, passando facilmente da una sorgente all’altra.

Il risparmio energetico e la sostenibilità sono ottenuti con il PowerSensor, che regola dinamicamente la luminosità a seconda che l’utente sia o meno presente. La differenza principale sta nel fatto che il modello 40B1U5601H è adatto alle videoconferenze visto che ha una webcam da 5 megapixel che, oltre a curare la sicurezza con Windows Hello, si accompagna anche a un microfono con cancellazione del rumore.