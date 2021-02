Ufficiali i nuovi accessori (controller e cuffie) di Itek per il gaming

Dopo aver arricchito il proprio listino con nuovi display flat GGF con tecnologia Fast IPS, il marchio Itek, focalizzato dal 1999 in accessori e chassis per computer (ma non solo), ha annunciato nuovi dispositivi in supporto degli amanti del gaming, con 3 nuove cuffie e 2 controller, senza però dimenticare il fattore prezzo, accessibile per tutte le tasche.

Comode e regolabili, con anche un microfono flessibile, le cuffie H430 (39.90 euro), adatte anche all’ufficio, allo studio, ed all’intrattenimento multimediale, dispongono dell’illuminazione RGB sui padiglioni, onde esaltare il logo: la qualità sonora, ottimizzata con la regolazione indipendente del volume, garantisce il supporto al surround virtuale 7.1, con tanto di bassi esaltati nelle vibrazioni, grazie ai driver da 50 mm. Di base, risultano compatibili con i computer e le consolle.

Le successive cuffie H420 (34.90 euro) condividono diverse specifiche del modello maggiore, esibiscono sui padiglioni un vortice con finitura graffiata, illuminato non RGB ma mediante 7 LED colorati: più sostanziosamente, i padiglioni celano driver ridotti a 40 mm. In compenso, in virtù dello splitter, la compatibilità è estesa anche ai device mobili.

Più basiche del terzetto, le cuffie H410 di Itek (26.90 euro) risultano più sobrie, pur non rinunciando all’illuminazione garantita dai 7 LED colorati. L’audio perde l’immersività del surround virtuale a 7.1 canali, ma si conserva almeno stereo: in dotazione risulta presenta l’apposito adattatore che consente il pairing con consolle, PC e tablet / smartphone.

Passando ai controller, il modello premium (39.90 euro, nero) risulta essere l’EVOCON ADV B01, certificato come compatibile via wireless con la consolle PS4 e (via DInput) con alcuni giochi per PC. Quest’ultimo, munito di un giroscopio a 6 assi, vanta in basso 4 tasti M1, M2, M3 e M4 per la scelta rapida, i grilletti dorsali, una coppia di stick analogici, un pad sensibile al tocco nel mezzo, tasti per opzione, condivisione, e ritorno in Home. Decisamente completo, annovera anche speaker integrati, il jack combo per cuffie e microfono, un’immancabile barra illuminata da LED RGB, e un sistema a doppia vibrazione.

Più basico (29.90 euro, bianco) è il controller wireless EVOCON W01, comunque compatibile con il mondo dei PC / laptop, e con la penultima consolle Sony. Onde abbassare i costi, il produttore ha fatto a meno dei tasti programmabili, ma non della retroilluminazione per quelli conservati.