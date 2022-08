Ufficiali da Mijia la cappa smart hood P1 e la lavasciuga hi-tech Washing and Drying Machine 15kg.

Ascolta questo articolo

All’interminabile evento Xiaomi conclusosi da qualche ora, anche con novità all’avanguardia, non poteva mancare, anche grazie al partner Mijia, l’attenzione alla tecnologia volta a migliorare il quotidiano, come appurato con la cappa smart Mijia smart hood P1 e dalla coppia lavasciuga Washing and Drying Machine 15kg.

Prezzata a 3.999 yuan dopo la promo che la farà esordire a 3.699 yuan, la cappa hi-tech Mijia smart hood P1, con presa d’aria in linea, doppia cortina d’aria superiore, e design a quattro maglie, impiega una tecnologia dinamico ciclonica ad alta velocità nella cattura delle particelle: di base opera alla velocità di 13 m / s, offre il monitoraggio live delle particelle fini PM2.5 e del nerofumo, e supporta il controllo via gesture.

Passando al combo Mijia Washing and Drying Machine 15kg, prezzato a 5.999 yuan, quest’ultimo ha la forma di un piccolo colonnato con due cestelli sovrapposti integrati: quello superiore, da 5 kg, è indicato per i vestiti di lana, di seta, per i capi delicati, intimi, o per quelli dei bambini. A tal proposito, il costruttore ha previsto, oltre a quelli per detersivo e ammorbidente, pure un comparto per un terzo liquido per gli indumenti speciali.

Il cestello di sotto offre una capienza di 10 kg per il lavaggio degli abiti quotidiani e delle lenzuola, e di 7 kg per l’asciugatura (che beneficia di sensori per la temperatura e il controllo dell’aria e di una ventola ad “asciugatura a frequenza variabile BLDC“).

All’interno, garantiti per 10 anni, e discretamente silenziosi (48 dB), operano gli efficienti motori a doppia trasmissione diretta: in favore del controllo del prodotto, è installato un display poco visibile, a colori, con interfaccia utente che imita, tattilmente e visivamente, quella di un telefono, e illuminazione regolabile. Una volta connessa ai propri dispositivi smart, la Mijia Washing and Drying Machine 15kg, a operazioni concluse, può riprodurre della musica, inviar notifiche, o far pronunciare promemoria vocali all’assistente virtuale XiaoAI.