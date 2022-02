Ufficiale (per ora negli USA) la serie di smart tv Neo QLED "QN800B" di Samsung

Da qualche settimana Samsung è impegnata sul lancio delle sue nuove linee di smart tv schedulate per il 2022: la prima a fare la sua comparsa, sul listino USA dell’azienda, è stata la serie Neo QLED “QN800B”, di cui sono stati resi noti anche i prezzi locali.

Nello specifico, si tratta di apparecchi televisivi smart, non a caso gestiti dal sistema proprietario Tizen con una migliorata interfaccia, che usano diversi accorgimenti per incrementare il senso d’immersività: l’Infinity One Design, ad esempio, pone cornici quasi indivisibili a una distanza normale, mentre l’hardware elaborativo è inserito nel box esterno Slim One Connect (più piccolo del 23% rispetto al passato, ora alto solo 33.2 mm) posizionabile anche agganciato dietro il piedistallo o lontano dalla TV (cui comunque rimane collegato via cavo).

Il sistema audio, a 4.2.2. canali, dalla potenza di 70 watt, può operare con una migliore sincronia con soundbar esterne (via Q-Symphony), presenta una tecnologia adattiva all’ambiente (SpaceFit Sound) e ai contenuti (Adaptive Sound+), beneficia del supporto al Dolby Atmos per il surround, e presenta due tecnologie (Object Tracking Sound+ e, per i dialoghi e le voci, Human Tracking OTS, basata sul riconoscimento dei volti) per ancorare il suono alla possibile origine sullo schermo: il risultato di tutti questi elementi fa sentire decisamente l’utente al centro della scena, che sia un film, un match, o un concerto.

Entrando nel dettaglio visuale, la serie QN800B adotta pannelli LCD con risoluzione 8K nelle diagonali da 65” (3.499.99 dollari), 75” (4.699.99 dollari), e 85” (6.499.99 dollari), con angoli visuali migliorati via Ultra Viewing Angle, rapporto di contrasto esteso via filtro anti-riflesso e presumibile refresh rate sino a 144 Hz: la retroilluminazione, Full LED Array, si basa su miniLED, probabilmente disposti verticalmente (VA), e non manca il supporto all’HDR nei formati HDR10 (anche plus, gaming e adaptive), e HLG.

Altri miglioramenti alle immagini si ottengono dalle tecnologie Ultimate 8K Dimming Pro (per la dimmerizzazione), Quantum HDR 32x (a certificare un’elevata luminosità massima, sino a 3.200 nits), Quantum Matrix Technology Pro (per limitare l’effetto fioritura o blooming), AI Object Depth Enhance (rilevati gli oggetti più rilevanti a schermo, accresce lo stacco tra essi e lo sfondo), e Shape Adaptive Light Technology (incremento delle sfumature di grigio ottenuto controllando in live l’ampiezza con cui i miniLED emettono luce), messe in campo grazie al Neural Quantum Processor 8K provvisto di 20 diversi modelli di reti neurali, cui si devono anche i miglioramenti nel moto, ottenibili con le funzioni Motion Xcelerator Turbo Pro (per i gamers), LED Clear Motion e Auto Motion Plus.

In tema di porte, risultano presenti anche quattro HDMI, forse 2.1, con Auto Low Latency Mode, eARC (sulla 3a), UHD@120Hz, Variable Refresh Rate (in forma di FreeSync Premium Pro e FreeSync Premium Pro) mentre, quanto a connettività, la serie di TV Neo QLED QN800B di Samsung beneficia del Wi-Fi 6 e del Bluetooth 5.2. Il controllo avviene mediante un telecomando ricaricabile in dual mode, ovvero sia mediante la luce (solare o artificiale) captata dal pannellino solare sul retro, che passando per la trasformazione delle onde radio (di una sorgente wireless qualsiasi, o del router stesso).