Ufficiale lo specchio smart ARIA per il benessere, il fitness e molto altro

Presente alla scorsa edizione del CES 2022 con un tappetino smart per lo Yoga che le era valso un premio, la start-up indiana Wellnesys ha presentato un nuovo prodotto smart dedicato al benessere, rappresentato dallo specchio intelligente “ARIA” in grado di sintetizzare applicazioni di computer vision, realtà virtuale ed aumentata, e di smart sensing in un solo dispositivo, elargendo – ipso facto – esperienze “digitali interattive e coinvolgenti“.

Nello specifico, ARIA, ideato con lo scopo di “rivoluzionare il modo in cui le persone vivono, imparano , giocano, lavorano e si allenano a casa“, è uno specchio con un diplay LED, sensibile al tocco che, a seconda del modello scelto, può andare da 32 a 43 pollici di diagonale, attrezzato mediante sensori per riconoscere il volto di chi vi sta davanti, identificando anche la relativa postura ed i gesti, in modo da guidare l’utente sia nella normale correzione della postura che durante gli allenamenti.

Lo specchio in questione, interagendo con i parametri vitali dell’utente antistante e con gli obiettivi fissati per i suoi allenamenti (tai-chi, yoga, taekwondo. tai-chi, pilates, HIIT, danza, etc), può anche fornire dei pratici suggerimenti dietetici.

Utile anche per supportare pratiche di toelettatura o di trucco virtuali, lo smart mirror ARIA di Wellnesys, operando in tandem col summenzionato tappetino intelligente (YogiFi), si rivela indicato per le attività di exer-gaming (videogiochi che comportano un esercizio fisico, sullo stile di quanto attuabile con la vecchia consolle Nintendo Wii e il pad Wii balance board). Secondo l’azienda realizzatrice, è anche possibile usare lo specchio intelligente ARIA per altre attività.

Nello specifico, è possibile avvalersene per imparare dei passi di danza, magari in vista di un appuntamento o di una festa, o impratichirsi al chiuso in alcuni sport, ottenendo un pronto feedback sul gioco di gambe e la forma dei colpi, magari quando si apprende il golf o il cricket.