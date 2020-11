Ufficiale lo smartwatch elegante e modaiolo targato Liu Jo

Con l’appropinquarsi delle festività natalizie, molti consumatori hanno approfittato delle promozioni del Black Friday o del Cyber Monday, per provvedere ai regali destinati ai propri cari. Il marchio di moda Liu Jo (che a fronte del nome è italianissimo, essendo nato a Carpi nel 1995), pensando all’altra metà del Cielo, ha inteso proporre, per l’occasione, il suo primo smartwatch, elegante, ma sempre accessibile.

Lo smartwatch Liu Jo (già in vendita sul sito ufficiale dello store, a 129 euro) presenta una cassa squadrata, nelle colorazioni alternative oro, argento, o nero, particolarmente compatta (39 x 34 x 11 mm): il cinturino, in maglia milanese, risulta essere realizzato in metallo nichel free, con chiusura magnetica scelta per adattarsi ad ogni polso. La parte superiore del nuovo wearable modaiolo vede campeggiare un display LCD a colori, con ottimi angoli di lettura (IPS), dimensionato a 1.4 pollici, con risoluzione a 320 x 320 pixel, sensibile al tocco su tutte la sua superficie.

Grazie al firmware proprietario, l’utente potrà personalizzare l’area visiva con varie watch face, o usare come sfondi gli scatti dello smartphone: in più, anche per rendere intuitivo l’uso del device, e migliorarne l’autonomia, lo stesso visualizzerà i dati ad ogni semplice movimento del polso (wriste sense), rilevato grazie all’accelerometro ST LIS2DH12TR, gestito dal processore (64 MHz) Nordic nRF52832, supportato da 64 KB di RAM e da 512 KB di storage.

Tra le funzioni dello smartwatch Liu Jo, risultano ascrivibili quelle da normale orologio intelligente, come la visualizzazione degli allarmi, delle previsioni del meteo, di passi fatti, delle distanze percorse, e delle calorie bruciate: connesso via Bluetooth 4.2 low energy con lo smartphone, Android o iOS, giungono in dote le funzioni di ritrovamento del telefono, il controllo della musica e della fotocamera dello stesso, come pure la ricezione delle notifiche. In ottica salutistica, invece, è possibile beneficiare del reminder per l’idratazione o far movimento, del monitoraggio per la qualità del sonno nelle sue varie fasi, e di una guida negli esercizi di respirazione.

Non mancano nemmeno le funzionalità sportiveggianti, anche in piscina (essendo impermeabile IP68), come il tracciamento delle attività sportive, cui il cardiofrequenzimetro e il sensore per la saturazione dell’ossigeno nel sangue forniscono utili riscontri migliorativi.