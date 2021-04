Ufficiale il gaming notebook Acer Nitro 5 con processore AMD Ryzen 5600H

Attiva nel settore dei portatili da gaming grazie al brand Nitro, il produttore taiwanese Acer ha annunciato, in India, il notebook Nitro 5 animato dai nuovi processori AMD Ryzen 5600H, disponibile out-of-the-box dal 9 Aprile nella colorazione nero ossidiana e col sistema operativo Windows 10.

Acer Nitro 5 punta al coinvolgimento multimediale mettendo in campo un display LCD TFT FullHD da 15.6 pollici, con un refresh rate fissato a 144 Hz e trattamento opaco anti-riflesso (ComfyView.): per le chiamate su Skype, le lezioni su Zoom, o le videochat mentre si gioca, è presente una webcam HD mentre, sul piano audio, il terminale risulta abilitato al surround via TrueHarmony ed al DTS: X Ultra per le sonorità spaziali: non mancano, inoltre, né l’amplificazione intelligente, a disposizione anche del Windows Spatial Sound, che 6 preset di contenuto (es. per ottimizzare i bassi).

Il menzionato processore AMD Ryzen 5600H, a sei core, può essere abbinato a una GPU basica GeForce GTX 1650 (da 71.990 rupie, od 815 euro), o a una più prestante GeForce RTX 3060 (da 94.990 rupie, o 1.075 euro), sempre di Nvidia, con Tensor Core (3a generazione) e Ray Tracing Core (2a generazione).

La memoria RAM, DDR4 3200, va da 8 a 32 GB (con due banchi SO-DIMM), laddove lo storage SSD M.2 (PCIe) può oscillare da un minimo di 256 GB a un massimo di 2 TB (via due slot). La dissipazione del calore, affidata alle 4 feritoie del sistema CoolBoost, permette di giocare al massimo, evitando rallentamenti cautelativi al processore, mentre la scorciatoia per la funzione NitroSense consente all’utente un celere accesso per visionare sia le temperature di gioco che la velocità (regolabile) delle ventole.

Presente una tastiera retroilluminata RGB (4 zone), evidenziata nei tasti freccia e nei caps WASD, nel nuovo Acer Nitro 5 con processore AMD Ryzen 5600H non mancano di certo le porte, con una HDMI 2.0, una USB 3.2 di 2a gen per la ricarica da spento, due USB 3.2 di 1a gen Type-A, ed una USB 3.2 gen 2 Type-C: la connessione internet, di tipo Wi-Fi ax/6, in virtù della scheda di rete Killer Ethernet E2600, assicura basse latenze, zero interruzioni, e flussi HD scorrevoli. Capitolo autonomia in chiusura. Acer Nitro 5 arriva sul mercato indiano con una batteria, a 4 celle, da 57.5 ​​Wh, accreditata di financo 13 ore di operatività.