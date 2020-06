UDOO BOLT GEAR: ufficiale il miniPC modulare italiano, realizzato con AMD

Anche a pandemia conclusa, i tassi di smart working e homeschooling risulteranno notevolmente cresciuti e, con essi, l’esigenza di computer potenti ma poco ingombranti, e decisamente silenziosi: a tale scopo, la multinazionale italiana SECO, con base ad Arezzo, ha appena listato un nuovo mini-PC adatto al business, allo studio, agli sviluppatori, ed ai creativi digitali, in veste di UDOO BOLT GEAR.

Realizzato in collaborazione col chipmaker americano AMD, il nuovo mini computer UDOO BOLT GEAR ha una forma squadrata e dimensioni (13 x 13 x 7 cm, rispettivamente per lunghezza, larghezza, e altezza) tali che ne rendono possibile il posizionamento sul palmo di una mano: in ogni caso, pur poco ingombrante, il parallelepipedo in questione dispone degli attacchi VESA per essere agevolmente mimetizzato sulla parte posteriore di un monitor.

Il cuore pulsante dell’UDOO BOLT GEAR, in formato mini-ITX, è un quadcore (a 8 threads) AMD Ryzen Embedded V1605B, con frequenza di clock dai 2.0 base ai 3.6 GHZ in Boost, GPU integrata Radeon Vega 8, capace di supportare RAM DDR4 con banda passante a 2400 MHZ: nello specifico, il modello in oggetto può essere configurato con un massimo di 32 GB in dual channel. Lo storage prevede due slot, di cui uno per un SSD M.2 2260 con interfaccia SATA e uno per un SSD M.2 2280 con interfaccia PCIe NVMe.

Un terzo slot, di tipo M.2 2230, ospita una schedina di rete, per le connettività senza fili Bluetooth e Wi-Fi: in ogni caso, la connettività cablata è possibile mediante la porta RJ45 per l’Ethernet interfacciata con la schedina GbE Realtek Rtl8111g.

Sempre in ambito porte ed espandibilità, il miniPC UDOO BOLT GEAR di SECO, già provvisto di un jack da 3.5 mm per le cuffie, e di una coppia di USB 3.0 Type-A, risulta equipaggiato con 4 uscite video per connettere sino a 4 monitor, di cui uno con flussi video in 4K: tali porte si sostanziano in un paio di USB 3.1 di 2a gen Type-C con Display Port, e in altrettante HDMI 2.0. Attualmente, il prodotto è acquistabile sul portale UDOO.org, listato allo street price promozionale (rispetto al prezzo abituale, di 449.00 dollari) di 399 dollari.