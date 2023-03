Turtle Beach Stealth Pro: ecco le cuffie smart punto di riferimento del gaming

Turtle Beach Corporation, brand californiano dedicato in gran parte all’audio da gaming, ma che grazie alla controllata Roccat copre anche molti altri settori dell’accessoristica con focus sugli eSport, ha annunciato un nuovo paio di cuffie smart multi-piattaforma, svelate col nome di Turtle Beach Stealth Pro.

Abbinate a una custodia da viaggio inclusa, le cuffie Turtle Beach Stealth Pro hanno una struttura rinforzata in acciaio: i padiglioni, morbidi grazie ai cuscino in memory foam ricoperti da similpelle, sono adatti a ogni tipo di utente, compresi coloro che portano gli occhiali, grazie alla tecnologia proprietaria ProSpecs. All’interno custodiscono driver Nanoclear da 50 mm che, essendo più grandi del 56% rispetto a quelli da 40 della concorrenza, assicurano un palcoscenico sonoro più ampio e bassi più profondi, senza differenze tra l’altoparlante destro e sinistro, abbinati.

Secondo l’azienda, è presente la cancellazione attiva del rumore, grazie alla due coppie di microfoni integrati nascosti, che riducono il rumore sino a 25dB: usando il microfono cardioide TruSpeak removibile, è possibile ridurre il rumore di anche 10 volte più della concorrenza. Da notare che sia questo microfono che quelli integrati supportano una tecnologia S.M.A.R.T (acronimo che sta per Sonic Measurement Audio Reduction Tuning) che, rilevata la voce dell’interlocutore, va a eliminare tutto il resto che consiste nel rumore di fondo.

La connessione, con due dispositivi in contemporanea, può avvenire via Bluetooth 5,1 ma, se si necessita di una connettività senza fili lagless, si può optare per la connettività via dongle wireless da 2,4 GHz. L’autonomia è molto ampia, essendo basata su un sistema a due batterie intercambiabili ognuna delle quali garantisce 12 ore di autonomia: grazie alla carica rapida, bastano 15 minuti di rabbocco energetico per guadagnare altre 3 ore di riproduzione.

Non manca la companion app Turtle Beach Audio Hub, che permette di intervenire su ruota mappabile e pulsante modalità, sull’equalizzazione, sulle impostazioni audio, e sulle funzioni Variable Mic Monitoring (che permette di ascoltare e regolare la voce in chat), Superhuman Hearing (per sentire anche i suoni più tenui). Progettate per Xbox e PlayStation, ma compatibili anche con Mac, PC Windows, console Nintendo Switch e device mobili (tablet compresi) con Bluetooth, le cuffie Turtle Beach Stealth Pro, dopo i pre-ordini appena partiti saranno acquistabili dal prossimo 23 Aprile al prezzo di 329,99 euro.