TUF Gaming: da Asus i nuovi portatili per gamers e produttività creativa

Asus, memore della sua proficua comparsata all’edizione 2020 del CES di Las Vegas, ha di recente ufficializzato (anche) un nuovo hardware mobile per il gaming, presentando una nuova coppia di portatili TUF Gaming, delle serie A ed F, in due diverse dimensioni d’ingombro, ma sempre animati lato software da Windows 10 Pro.

I notebook Asus TUF Gaming A ed F, ambedue in versione da 15.6 o 17.3 pollici, risultano resistenti agli urti (certificazione MIL-STD-810H) ed estrosi a livello estetico: la finitura Fortress Gray esalta la texture del coperchio con una sabbiatura che mette ben in rilievo, con effetto steampunk, le evidenti viti di ancoraggio poste ai 4 angoli ma, nel contempo, contrasta con l’area liscia del logo TUF che, nel dettaglio, è inciso a laser. Optando per la finitura Bonfire Black, si ottengono invece tagli trapezoidali che puntano alla parte centrale, ove il logo TUF Gaming risiede in un’area con finitura spazzolata: a ciò, si aggiunge una striscia rossa che corre sui bordi i quali, all’altezza dei fianchi, si esplicano in maglie atte a garantire anche un’ottima presa.

I nuovi TUF Gaming montano display anti riflesso risoluti in FullHD che, in quanto IPS, offrono ottimi angoli di visualizzazione, stretti da cornici molto contenute, tanto che i modelli da 15 pollici risultano più compatti del 7% rispetto ai predecessori, laddove per quelli da 17” l’ingombro scende dell’8%. In alto, non manca una cornice leggermente sporgente, a mezzaluna, che ospita la webcam HD (con microfoni per Cortana) e agevola nell’apertura del notebook: lato audio, invece, spicca la coppia di altoparlanti stereofonici con DTS:X Ultra.

Di rimpetto, campeggia una tastiera a dimensione standard, con un’ampia barra spaziatrice, la riga dei tasti funzione ben distinta, e il tastierino numerico: precisa nel feedback della digitazione, grazie al sistema Overstroke, gode di una retroilluminazione RGB personalizzabile, con i tasti WASD messi in evidenza essendo traslucidi. Al di sotto, la reattività viene assicurata da uno storage SSD (M.2 NVMe PCIe) sino a 1 TB, mentre il multi-tasking si esalta con la RAM DDR4-3200 che tocca il massimo con 32 GB.

In attesa dei processori Intel di 10a generazione, i nuovi Asus TUF Gaming esordiranno con i processori octacore AMD Ryzen 4000 Series cui l’architettura Zen 2 dona il multi-threading, mentre la realizzazione a 7 nanometri fornisce una sicura efficienza energetica, con le batterie, da 90 Wh, che garantiscono 12.3 ore di playing video od 8.7 ore di web surfing. In tema di schede video, invece, fanno bella mostra di sé le GPU GeForce RTX 2060 che, stante l’architettura Turing di Nvidia, riescono a supportare al meglio i 144 Hz di refresh rate sugli A ed F da 15 pollici, e i 120 Hz sui modelli diagonalizzati a 17”.

Chiudono la rassegna delle specifiche, per gli Asus TUF Gaming A ed F da 15 e 17 pollici le connettività (Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0) ed una corposa dotazione di porte, tra cui il jack da 3.5 mm, 4 USB (con unn 2.0, e tre 3.2 delle quali una con Type-C e DisplayPort 1.4), una HDMI 2.0b, ed una RJ45 per l’Ethernet LAN.