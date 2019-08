Tronsmart TG007: mouse da gaming USB con 9 pulsanti programmabili

Anche Tronsmart entra ufficialmente nel mondo dei videogiochi con il nuovissimo mouse da gaming Tronsmart TG007. Si tratta di un mouse dotato 9 pulsanti programmabili e possibilità di scegliere tra diverse illuminazioni di pulsanti e parte inferiore del mouse.

La confezione di acquisto è molto accattivante: è una scatola nera opaca con dettagli in lucido e al suo interno è presente, oltre al mouse, anche il manuale di istruzioni che include anche la lingua italiana e la carta di garanzia da 1 anno.

Tronsmart TG007: scheda tecnica e prime impressioni

Partendo dall’estetica, il mouse presenta un colore nero opaco con impugnature zigrinate per una maggior aderenza. Il corpo del mouse è costituito interamente da plastica e, sul lato inferiore, sono presenti 4 gommini antiscivolo. L’illuminazione RGB può essere accesa, spenta a proprio piacimento e, oltre a poter cambiare i colori, è anche possibile cambiare il gioco di luci.

Come funzioni preimpostate, ci sono 12 tipi di illuminazioni diverse: c’è il colore fisso, il lampeggio monocolore, lo spettro RGB per intero e l’andamento continuo. I DPI sono preimpostati su 6 livelli (800, 1200, 2400, 3500, 5500, 7200), scalabili mediante l’apposito pulsante che riporta la sigla DPI, immediatamente sotto la rotella del mouse. I colori sono gestibili con il pulsante sotto a quello per la regolazione dei DPI. Il mouse è dotato di un inedito pulsante chiamato “pulsante cecchino“.

Questo tasto è particolarmente utile nei giochi di guerra, in quanto, soprattutto quando bisogna mirare con un’arma a distanza per quei pochi secondi, è necessario rendere i DPI al minimo per avere la precisione massima. Quel pulsante, se tenuto premuto, riduce temporaneamente al minimo i DPI, per poi tornare al valore originario appena si lascia il tasto. In base al DPI selezionato, cambia il colore del logo sul dorso del mouse.

Il cavo, cablato in nylon, è lungo 1.8 metri. Per la personalizzazione dei pulsanti bisogna scaricare il software sul sito di Tronsmart ed è disponibile solo per Windows. Su macOS è possibile usare il mouse nelle sue funzioni predefinite. Il prezzo di Tronsmart TG007 è di 17 euro.