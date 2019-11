Tronsmart T2 Plus: speaker 20W con microfono incorporato e funzione TWS

L’ultima novità proposta sul mercato da parte di Tronsmart si chiama T2 Plus. Si tratta di uno speaker di fascia medio-bassa Bluetooth con funzione TWS e microfono incorporato. La caratteristica che contraddistingue questo altoparlante è quella di essere completamente impermeabile all’acqua (codice di protezione IPX7).

La confezione di acquisto, particolarmente rigida e di bell’aspetto, contiene – oltre allo speaker – anche un cavo di ricarica, un cavo AUX con jack da 3.5 millimetri, la carta di garanzia e il manuale di istruzioni.

Tronsmart T2 Plus: scheda tecnica e prime impressioni

Come già detto in precedenza, lo speaker è dotato di funzione TWS: ciò significa che, collegando due T2 Plus allo stesso dispositivo (smartphone, tablet o computer), è possibile trasformare il singolo altoparlante stereo in due casse vere e proprie, con una che funge da canale destro e l’altra che funge da canale sinistro. La potenza raddoppia e, invece di 20W, si toccano i 40W.

Con i pulsanti è possibile, oltre che regolare il volume o passare alla canzone successiva o precedente, anche gestire le telefonate in arrivo, potendo rispondere, agganciare o rifiutare le stesse tramite il pulsante multifunzione.

Con il microfono è possibile anche parlare senza dover toccare obbligatoriamente il cellulare. Come funzione extra, non sempre presente sugli speaker, c’è anche lo slot per le schede microSD. Così è possibile riprodurre la musica anche utilizzando la scheda di memoria più piccola esistente al mondo.

La qualità audio è buona: i bassi sono potenti, ma ben equilibrati. Le dimensioni sono abbastanza compatte e anche il peso non è particolarmente eccessivo. Con la funzione TWS attiva, la situazione è ancora migliore: si può apprezzare a pieno la stereofonia. Grazie al gancio in metallo presente di lato, è possibile anche appenderlo ovunque e può sembrare meglio integrato nello stile di una camera o ufficio. Tronsmart T2 Plus costa 25 euro.