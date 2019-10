Tronsmart Spunky Pro: auricolari in-ear Bluetooth touch con microfono

I Tronsmart Spunky Pro sono i nuovi auricolari immessi sul mercato dall’omonimo brand tecnologico e rientrano nella categoria degli auricolari in-ear senza cavi: non c’è neanche quello che collega la cuffia destra con quella sinistra, in pieno stile AirPods con la custodia che funge da powerbank per gli auricolari.

La confezione di acquisto include le cuffie posizionate nella custodia (i contatti delle prime sono “sigillati” con del nastro adesivo e, dunque, prima dell’utilizzo va tolto altrimenti il contatto non funge per la ricarica delle batterie degli auricolari), la carta di garanzia, il cavo di ricarica USB-C e il manuale delle istruzioni.

Tronsmart Spunky Pro: scheda tecnica e prime impressioni

La tecnologia Bluetooth che caratterizza gli Spunky Pro è la 5.0. La velocità di connessione e quella di appaiamento sono istantanee: il ritardo tra l’azionamento del comando e la sua effettiva esecuzione è pressoché annullato. Oltre ai gommini in silicone, nella confezione sono inclusi anche quelli in memory che garantiscono un isolamento acustico migliore rispetto ai primi.

Il funzionamento degli auricolari Bluetooth presentano un raggio di 10 metri dal proprio dispositivo (smartphone, tablet, computer, tv). Per il primo appaiamento, tuttavia, è consigliato tenere una distanza massima di 1 metro tra cuffie e dispositivo. Entrambi gli auricolari presentano dei pulsanti touch multifunzione: in base alla combinazione (numero di volte che viene premuto e tempo di permanenza del dito sul tasto), è possibile alzare/abbassare il volume, gestire le telefonate in arrivo, attivare gli assistenti vocali (Siri, Alexa, etc…) e altro.

La qualità audio è sopra la media. Si tratta di cuffie con un prezzo di acquisto inferiore ai 40 euro che, per la precisione, costano 34 euro. Anche il volume raggiunto è abbastanza alto. L’autonomia delle Tronsmart Spunky Pro varia dalle 3 alle 4 ore (dipende dal volume delle stesse) con una sola ricarica e la custodia consente di ricaricare quattro volte il paio di cuffie.