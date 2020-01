Tronsmart Spunky Beat: earbuds Bluetooth con microfono e comandi touch

Tronsmart Spunky Beat sono i nuovi auricolari Bluetooth earbuds prodotti dall’omonimo brand tecnologico che si occupa principalmente di dispositivi audio. Si tratta di cuffie economiche che allo stesso tempo garantiscono una buona qualità complessiva dell’audio e dell’assemblaggio dei materiali adoperati.

La confezione di acquisto si presenta in cartone rigido: all’interno è possibile trovare, oltre alle cuffie, anche la custodia con funzione di caricabatterie, due paia di gommini di diverse dimensioni, carta di garanzia, manuale d’istruzioni e cavo di ricarica. Una peculiarità della custodia è che presenta già incorporato un cavo di ricarica. Tuttavia, come già detto, nella confezione è previsto anche un cavo di scorta, qualora uno dei due nel tempo dovesse smettere di funzionare.

Tronsmart Spunky Beat: scheda tecnica e prime impressioni

È più unico che raro che con le cuffie giungano in dotazione due cavi per la ricarica. Di solito, se è integrato, si trova solo quello oppure, se non lo è, se ne trova uno a parte di tipo C. Le Spunke Beat presentano la tecnologia Bluetooth 5.0. Dunque, la velocità di connessione è particolarmente elevata, riducendo al minimo la latenza tra l’azionamento di un comando e la sua effettiva esecuzione.

La custodia risulta essere abbastanza compatta, al punto da essere tascabile e, con un cinturino incorporato, è anche possibile appenderla a mo’ di portachiavi o alle tasche dei pantaloni. La qualità audio è di tutto rispetto: il volume raggiunto è notevole, e la musica non si distorce neanche portandolo al massimo (considerando file musicali in formato FLAC, Hi-Res e simili).

I comandi touch presentano “poca” sensibilità e risultano particolarmente utili perché in questo modo non si rischia di premere pulsanti involontariamente, magari mentre si mettono o tolgono le cuffie dalle orecchie. Per far funzionare i comandi, bisogna premere con decisione. L’autonomia è prossima alle 24 ore. Le Tronsmart Spunky Beat costano 30 euro.