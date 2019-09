Tronsmart SONO: cuffie da gaming con microfono per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Tronsmart ha presentato un nuovo modello di cuffie da gaming chiamato Tronsmart SONO. Si tratta di cuffie con arco non “aggressive” dal punto di vista estetico con luci accattivanti o simili ma che puntano tutto sulla qualità sonora e sul comfort. Il fulcro principale delle cuffie è il microfono regolabile che può essere disaccoppiato dalle cuffie.

Dalla confezione di acquisto, infatti, oltre alle cuffie, esce un microfono con il classico jack da 3.5 millimetri che va inserito nell’apposito ingresso del padiglione di sinistra. È possibile anche adottare altri microfoni esterni, qualora si cercasse un microfono a condensatore o cose comunque più professionali.

Tronsmart SONO: scheda tecnica e prime impressioni

L’estetica delle cuffie è abbastanza semplice: due padiglioni ed un arco, senza LED o alcun tipo di illuminazione. Le parti che vanno a contatto con la pelle sono rivestite in spugna e il microfono è dotato di filtro antivento, in modo da ridurre al minino i disturbi durante la conversazione. Sono presentate come cuffie da gaming, ma ciò non toglie che possano essere usate per l’ascolto di musica, videochiamate e simili.

Dal punto di vista della qualità audio vera e propria dei padiglioni, si difende molto bene per quella fascia di prezzo. L’aggiunta del microfono regolabile a 360 gradi dà un tocco in più. La carcassa è interamente in alluminio. Le cuffie, a differenza di altri prodotti da gaming, non presentano il solito ingresso USB, ma il jack da 3.5 millimetri: ciò significa che possono essere usate su smartphone, TV, computer e, dunque, anche su tutte le console come PlayStation, Xbox e Nintendo.

Una volta indossate, le cuffie pesano circa 800 grammi e grazie ai pulsanti sul controller è possibile regolare il volume delle cuffie e anche attivare o disattivare il microfono. Al momento, le cuffie costano 40 euro.