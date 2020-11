Tronsmart Mega Pro: speaker Bluetooth da 60 W con microfono integrato

Di speaker Bluetooth, altrimenti chiamati più comunemente altoparlanti o “casse”, ne esistono migliaia in commercio. Si ha davvero l’imbarazzo della scelta, indipendentemente dalla fascia di prezzo. L’ultima novità di Tronsmart in questo ambito prende il nome di Mega Pro.

Si tratta di uno speaker Bluetooth da 60 watt di potenza massima con microfono integrato. Rappresenta un altoparlante di fascia media. La confezione di acquisto include oltre allo speaker, anche un cavo di ricarica USB-C, un cavo AUX con jack da 3.5 millimetri, una custodia per il trasporto, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

Dotato dell’ultima tecnologia Bluetooth in commercio, la 5.0, il Tronsmart Mega Pro, funziona entro un raggio di 20 metri dal dispositivo. Al suo interno troviamo una batteria da 10.400 mAh che garantisce un’autonomia anche di una giornata circa. Dipende dal volume: più è alto, e meno dura la carica. Poiché la batteria è piuttosto grande, sono necessarie tra le 3 e le 4 ore per ricaricarla completamente. Le dimensioni sono di 25 x 8 x 10 centimetri.

Lo spazio occupato in più rispetto ad altri dispositivi simili, garantisce una qualità audio ottimale. Il volume al massimo, copre un’intera casa. All’accensione, i tasti posizionati sul lato superiore si accendono di bianco. Il pulsante play/pausa, invece, è colorato in blu, mentre quello dell’equalizzatore assume tre colorazioni diverse in base alla modalità utilizzata: con luce bianca, dà maggior importanza ai bassi, con luce verde si ha un suono tridimensionale, mentre con quella colorata di blu dà maggiore importanza agli alti.

Tronsmart Mega Pro ha diverse connettività: può essere usata Bluetooth, può essere accoppiata tramite funzione TWS ad un altro speaker dello stesso modello per fungere da canale destro e sinistro separatamente, e infine può essere utilizzata anche via cavo. Lo speaker può leggere anche le schede microSD, le chiavette USB, e qualsiasi dispositivo con ingresso da 3.5 millimetri.

Il volume può essere regolato sia cliccando i pulsanti touch “+” e “-“, sia scorrendo da destra verso sinistra o viceversa. Con il pulsante con l’icona del microfono, è possibile rispondere alle telefonate in arrivo, agganciare la chiamata o addirittura rifiutarla. Come anticipato, Tronsmart Mega Pro è un altoparlante di fascia media. Il suo costo è di 90 euro.