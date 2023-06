Tronsmart Halo 200: ecco il nuovo speaker per le tue feste

Se stai cercando uno speaker portatile, potente e colorato per animare le tue feste, il Tronsmart Halo 200 potrebbe essere la scelta giusta per te. Si tratta di un altoparlante Bluetooth da 200W con effetti di luce RGB personalizzabili, batteria integrata e resistenza all’acqua.

Il Tronsmart Halo 200 ha un design cilindrico con una griglia metallica che copre i due driver da 50W e il subwoofer da 100W. La parte superiore ospita i pulsanti di controllo per la riproduzione, il volume, il Bluetooth, la modalità luce e il microfono. Sul retro ci sono le porte per l’alimentazione, l’ingresso AUX, la scheda TF e la porta USB per ricaricare altri dispositivi. La caratteristica più distintiva del Tronsmart Halo 200 è la sua illuminazione RGB che cambia colore a ritmo di musica.

Puoi scegliere tra 7 modalità di luce preimpostate o creare la tua combinazione preferita tramite l’app Tronsmart. L’app ti permette anche di controllare il volume, la riproduzione, l’equalizzatore e il timer di spegnimento.

Il Tronsmart Halo 200 ha una batteria da 12.000 mAh che garantisce fino a 10 ore di autonomia a volume medio. Puoi anche usare lo speaker come power bank per ricaricare il tuo smartphone o tablet. Inoltre, lo speaker è certificato IPX7, il che significa che è resistente agli spruzzi d’acqua e può essere usato all’aperto senza problemi. Il Tronsmart Halo 200 supporta il Bluetooth 5.0 e offre una connessione stabile e veloce con i tuoi dispositivi. Puoi anche collegare fino a due sorgenti audio contemporaneamente e alternarle facilmente.

Se vuoi amplificare ulteriormente il suono, puoi abbinare due Tronsmart Halo 200 tra loro e creare un effetto stereo. Il Tronsmart Halo 200 è uno speaker ideale per chi ama la musica e le luci. Ha una potenza elevata, una qualità del suono equilibrata, una batteria duratura e una resistenza all’acqua. In più, ha un design accattivante e divertente che non passerà inosservato. Lo puoi acquistare sul sito ufficiale di Tronsmart o su Amazon a un prezzo di circa 150 euro.