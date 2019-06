Tronsmart Groove: lo speaker Bluetooth portatile impermeabile con microfono integrato e lettore schede microSD

Tronsmart ha messo in commercio un nuovo speaker portatile chiamato Tronsmart Groove. Si tratta di un altoparlante Bluetooth dotato di microfono e lettore per schede microSD che può essere connesso anche tramite il cavo AUX.

La confezione di acquisto include, oltre allo speaker, anche un cavo di ricarica, un cavo AUX con jack da 3.5 millimetri, il manuale di istruzioni, la carta di garanzia da 2 anni.

Tronsmart Groove: scheda tecnica e prime impressioni

Questo speaker è molto compatto e può essere utilizzato anche negli ambienti più ostili. Con la sua estetica “rugged” dà l’impressione di un prodotto dalla ottima resistenza. Tronsmart Groove è interamente rivestito in gomma ed è impermeabile all’acqua (codice di resistenza IPX7). Il raggio di funzionamento è di 10 metri dal dispositivo e lo speaker può essere utilizzato in modalità TWS con un altro stesso identico modello di altoparlante per fungere da casse stereo indipendenti.

In pratica, lo speaker di destra funge solo da altoparlante destro e lo stesso vale per quello sinistro, migliorando notevolmente la qualità audio. Anche utilizzato da solo, la qualità del suono, oltre che il volume, è davvero buona. La connessione Bluetooth 4.2 è rapida, anche se il ritardo dei comandi è di qualche decimo.

Con il gancio presente su uno degli angoli, è possibile appenderlo ovunque, ad uno zaino, su una bici, o ad una festa e così via. Sul lato posteriore sono posizionati i bassi e, anche se sono senza griglia, non c’è pericolo che si danneggino in caso di caduta perché sono arretrati rispetto alla carcassa esterna. Inoltre, grazie al lettore per schede microSD, si può evitare anche la connessione con un dispositivo. Con il microfono incorporato si possono effettuare telefonate in vivavoce e le conversazioni sono gestite mediante il pulsante multifunzione con il quale è possibile rispondere, agganciare, e rifiutare una chiamata. Tronsmart Groove costa 25 euro.