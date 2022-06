Tronsmart Groove 2: ecco lo speaker impermeabile con 18 ore di autonomia e LED da festa

Ascolta questo articolo

Tronsmart, società cinese nata nel 2013 e affermatasi a suon di accessori hi-tech, ormai da qualche tempo realizza anche prodotti completi, come nel caso del suo nuovo speaker “da spiaggia” che, sotto il nome di Groove 2, arriverà in commercio sullo store ufficiale, tra qualche giorno, a Luglio, al prezzo di appena 34.99 euro.

Il nuovo Tronsmart Groove 2, compatto, ha una forma esagonale che, unita alla sua gommatura esterna, ne attutisce gli urti in caso di caduta, mentre l’impermeabilità secondo il grado IPX7 ne consente l’uso anche a bordo piscina, sul bagnasciuga, e nel corso di una fugace doccia. La presenza di un moschettone, invece, contribuisca a una facile trasportabilità del dispositivo che può essere facilmente agganciato a uno zaino o a una bici.

Controllabile tramite una serie di pulsanti (volume su e giù, pausa, play, multi-funzione usabile anche per accensione/spegnimento), lo speaker Tronsmart Groove 2 concede una risposta in frequenza tra 20Hz e 20kHz, con un radiatore passivo che boosta a dovere i bassi, mentre un ulteriore salto di qualità lo si ottiene passando dalla modalità di default a quella Sound Pulse. Grazie al dual pairing è possibile accoppiare un esemplare a un altro e ottenere un sound stereofonico.

Sul piano delle fonti, è possibile avvalersi dello slot per le microSD, in cui caricare la propria musica, dell’ingresso aux-in in cui inserire un cavo con jack da 3.5 mm che punterà verso il dispositivo privo di connettività senza fili o, appunto, del Bluetooth 5.3.

Quest’ultimo, con copertura sino a 18 metri, prevede il supporto ai tanti profili (AVRCP, A2DP, HFP, HSP) ma al solo codec SBC. In tema di autonomia, infine, la batteria, da 2.500 mAh, caricabile in 3.5 ore a 10W via microUSB Type-C, promette sino a 18 ore di autonomia, tenendo spenta la retroilluminazione a LED (che fa del dispositivo una torcia notturna, ma che di solito si sincronizza a suon di musica), che scendono a 6 ore avvalendosene.