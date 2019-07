Tronsmart Element T6 Plus: lo speaker Bluetooth da 40 watt, con regolazione bassi microfono e funzione powerbank

Una delle ultime novità introdotte sul mercato da parte di Tronsmart si chiama Element T6 Plus. Si tratta di uno speaker outdoor (utilizzabile, dunque, all’aperto) da 40 W, dotato di microfono integrato, equalizzatore, e un sacco di altre funzioni.

La confezione di acquisto include oltre all’altoparlante, anche un cavo di ricarica, un cavo AUX con jack da 3.5 millimetri, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

Tronsmart Element T6 Plus: scheda tecnica e prime impressioni

Il Tronsmart Element T6 Plus presenta un sacco di pulsanti e diverse funzioni per regolare il modo in cui si vuole ascoltare la musica. La tecnologia di connessione senza cavo adottata è la Bluetooth 5.0 che consente un appaiamento sull’ordine di qualche decimo di secondo e un ritardo sui comandi pressoché nullo. La forma dello speaker è cilindrica: la superficie laterale è utilizzata per gli altoparlanti di medie e basse frequenze, mentre sulla base è posizionato il subwoofer.

In verticale, sulla superficie laterale sono disposti tutti i pulsanti e i vari connettori, mentre sul lato superiore è presente un potenziometro che, se premuto all’interno, può svolgere altre funzioni. Il dispositivo (smartphone, tablet o computer) può essere connesso allo speaker tramite Bluetooth, con il cavo AUX, ma si può inserire anche una chiavetta USB o una microSD. I pulsanti sulla superficie laterale consentono di passare ai brani precedenti e successivi, di attivare la funzione TWS (che consente di usare due speaker uguali per fungere da casse per la televisione).

Con il pulsante EQ è possibile scegliere tra tre effetti audio: Vocal, in cui c’è una preferenza sulle frequenze medio alte, poi c’è 3D Deep Bass ed Extra Bass. Le tre modalità sono segnate da un colore diverso del led. Con il pulsante M si passa dalla connessione Bluetooth a quella via cavo. Il potenziometro posto in alto, invece, se ruotato consente di regolare il volume, mentre se premuto consente di gestire le chiamate in arrivo, potendo rispondere, agganciare o rifiutarle direttamente.

Grazie alla presa USB, oltre che collegare una chiavetta, è anche possibile utilizzare l’altoparlante come powerbank per il proprio smartphone o tablet. La qualità audio è davvero ottima, soprattutto con la modalità che mette in risalto i bassi rispetto alle altre frequenze. Tronsmart Element T6 Plus costa al momento 66 euro.