Tronsmart Element T6 Mini: speaker Bluetooth portatile da 15 watt

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Un altoparlante onesto, per quel prezzo. Non so quanto può convenire dal punto di vista economico prenderne due e utilizzarli per la funzione TWS, ma comprarne uno per ascoltare un po' di musica è assolutamente fattibile. La qualità è buona considerando sempre la fascia di appartenenza. La qualità dei materiali, invece, è sopra la media.