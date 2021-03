Tronsmart Apollo Q10: cuffie headset Bluetooth con l’autonomia di 100 ore

Tronsmart ha immesso sul mercato un nuovo modello di cuffie Bluetooth headset. Si chiamano Tronsmart Apollo Q10 e presenta come punto forte l’autonomia della batteria. La tecnologia Bluetooth utilizzata è quella più moderna tra quelle attualmente in commercio, ovvero la 5.0.

La confezione di acquisto include oltre alle cuffie, anche un cavo di ricarica USB-C, una custodia flessibile per il trasporto, il manuale per le istruzioni con lingua italiana e carta di garanzia da 12 mesi. Innanzitutto bisogna notare che questo modello non ha l’ingresso audio da 3.5 millimetri, dunque possono essere utilizzate solo ed esclusivamente tramite connettività Bluetooth.

Tronsmart Apollo Q10: scheda tecnica e prime impressioni

Il punto forte di queste cuffie è l’autonomia. La batteria da 1200 mAh consente un’autonomia di circa 100 ore tenendo il volume delle cuffie a circa la metà. Infatti, aumentandolo l’autonomia diminuisce, mentre abbassando il volume è possibile recuperare qualche ora di musica in più. Per ricaricare completamente la batteria con il cavo incluso nella confezione sono necessarie circa 3 ore.

Il pulsante di accensione e l’ingresso per il cavo di ricarica sono nascosti: bisogna ruotare leggermente i padiglioni per farli venire allo scoperto. I padiglioni delle cuffie sono touch: per alzare il volume, ad esempio, è necessario scorrere il dito sul padiglione verso l’alto. Scorrendolo verso il basso, invece, è possibile abbassare il volume. Scorrendolo avanti e indietro, invece, è possibile passare al brano precedente o successivo. Tenendo premuto il padiglione di destra per tre secondi è possibile scegliere tra tre modalità di isolamento acustico: il primo è quello della cancellazione attiva dei rumori (ANC) attivata. Riduce di circa 35 dB i rumori dell’ambiente esterno, migliorando l’isolamento.

La seconda modalità è quella con ANC disattivata. Infine c’è la terza che consente di accentuare i rumori esterni abbassando anche il volume della musica. In quest’ultimo modo è possibile ascoltare i suoni che ci circondano, in modo da avvertire eventuali pericoli della strada.

Tramite il pulsante MFB (ovvero il pulsante multifunzione), è possibile attivare l’assistente vocale del proprio smartphone. Grazie al microfono incorporato, e dunque anche al pulsante, è possibile rispondere, agganciare e rifiutare le telefonate senza mai prendere in mano il telefono. Con l’assistente vocale, è possibile anche comandare tutte le funzioni dello smartphone senza mai toccarlo. La qualità audio è buona, mentre il volume raggiunto non è proprio il massimo: bisogna avere un buon telefono (o un computer), per poter avere un volume molto alto. Risultano comodi da indossare ed estremamente leggeri. Le Tronsmart Apollo Q10 costano 60 euro.