TP-Link Tapo S505 e S505D: interruttori smart compatibili con Matter

La domotica è sempre più diffusa nelle case moderne, ma spesso si scontra con il problema della compatibilità tra diversi ecosistemi e protocolli. Per risolvere questa sfida, è nato Matter, un protocollo universale che permette di integrare dispositivi smart di varie marche e piattaforme in un unico sistema.

Tra le prime aziende ad adottare Matter ci sono TP-Link, che ha presentato due nuovi interruttori smart: Tapo S505 e S505D.Questi interruttori si installano al posto di quelli tradizionali e permettono di controllare le luci, i ventilatori a soffitto e altri dispositivi collegati tramite l’app Tapo, la voce o gli assistenti vocali. Grazie a Matter, sono compatibili con HomeKit di Apple, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa e altri sistemi.

In questo modo, gli utenti possono scegliere liberamente l’ecosistema che preferiscono senza preoccuparsi della compatibilità dei dispositivi. La differenza tra i due modelli è che il Tapo S505D permette anche di dimmerare le luci, ovvero di regolare l’intensità luminosa tra l’1 e il 100% tramite un’apposita pulsantiera sull’interruttore, l’app o la voce.

Questa funzione può essere utile per creare diverse atmosfere o per conciliare il sonno dei bambini, ad esempio riducendo gradualmente la luce nella loro camera. Tra le altre funzioni smart degli interruttori TP-Link ci sono la possibilità di impostare orari e programmi per accendere e spegnere automaticamente i dispositivi, la modalità Away che simula la presenza di qualcuno in casa accendendo e spegnendo casualmente le luci quando si è assenti, e la possibilità di creare azioni intelligenti attivate dai sensori Tapo per una maggiore automazione.

Gli interruttori TP-Link Tapo S505 e S505D sono ufficiali ma non ancora disponibili in Italia. Negli Stati Uniti costano rispettivamente 24,99 (circa 21 euro) e 27,99 dollari (circa 23 euro) e sono attualmente in preordine con spedizioni dal 3 luglio. Si tratta di due prodotti interessanti per chi vuole rendere più smart la propria casa senza rinunciare alla flessibilità e alla semplicità offerte da Matter.