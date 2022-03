TP-Link lancia il router Wi-Fi 6 più sottile al mondo

Quando si è in procinto di imbastire una rete wireless domestica, ci si trova spesso di fronte al dilemma di qualche banda o canale preferire per assicurare una connessione stabile, veloce e di lunga gittata. A volte, però, disponendo di un’abitazione (o di un ufficio) su più piani, le difficoltà rimangono, anche dotandosi del miglior router, per esempio col Wi-Fi 6E. Per risolvere questi ed altri problemi, è entrata in gioco TP-Link.

Nei giorni scorsi, TP-Link ha tenuto un evento primaverile in Cina, col quale ha presentato diversi dispositivi per la connettività. Tra questi, quello che è risultato essere il più sorprendente in assoluto è stato il nuovo “paper routing” 2022: nello specifico, si tratta, secondo il gruppo cinese leader nelle connettività, del router Wi-Fi più sottile al mondo, con uno spessore di appena 8 millimetri e un’area che è la metà (ritagliandolo al centro del lato lungo) di un foglio A4, cioè corrispondente pressappoco a un foglio A5.

Il paper routing 2022 di TP-Link ha, in base a quanto esibito in corso di evento, una placca posteriore in metallo, ideale per assolvere una duplice funzione: in particolare, la stessa da una parte concorre alla dissipazione del calore e, dall’altra, nell’ancorare il dispositivo al muro, sua sede naturale di collocazione, risolve il problema della non perfetta planarità della parete.

Tecnicamente, il nuovo “paper routing” 2022 di TP-Link è un router Mesh che, previa pressione di un pulsante, si connette al router principale, estendendone il segnale Wi-Fi 6. Nel far ciò, mette a disposizione varie soluzioni in termini di schede di rete, tra cui le WiFi 6 AX3000, AX5400, AX6000, a seconda che si necessiti, rispettivamente, di quattro, sei, od otto flussi dual-band. Rispetto, però, allo standard degli altri router Mesh, il nuovo prodotto di TP-Link risolve il problema dell’occupazione dello spazio, che li rende normalmente ingombranti e difficili da riporre.

Basato sulla tecnologia TP-LINK Yizhan 3.0, che gli permette di connettersi facilmente ad altri router TP-Link Yizhan, del modello in questione non è ancora noto il prezzo, ma solo che arriverà sul mercato in quel di Maggio.