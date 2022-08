TP-Link anticipa i dispositivi per la casa intelligente previsti ad IFA 2022

Ascolta questo articolo

In vista di IFA 2022, anche TP-Link ha anticipato la presentazione dei suoi prodotti (previsti anche in Italia), afferenti non solo all’ambito della connettività, ma anche alla linea Tapo, fatta di dispositivi per la casa intelligente, come la lampadina Tapo L530E, il campanello Tapo D230S1, il sensore di movimento T100, la videocamera Tapo C225, il termostato intelligente T315, e lo smart hub H100, controllabili in presenza via comandi vocali e in remoto via companion app.

Secondo l’azienda, combinando la videocamera C225 e il campanello D230S1, è possibile controllare l’animale domestico in giardino o, se si è fuori casa, l’arrivo di corrieri, vigilando anche l’ingresso nel caso si sia spesso fuori casa o in viaggio.

Il combinato disposto dell‘app Tapo, utile anche per programmare delle routine o azioni automatizzate, con l’hub H100 e i sensori T100, consente di programmare l’accensione delle lampadine Tapo L530E (accreditate di oltre 13 anni di durata, molto efficienti con 9 watt di consumo ma la resa di modello a incandescenza da 60 watt, capaci di personalizzare gli ambienti con 16 milioni di colori) quando si entra in stanza o programmarne l’accensione spegnimento in automatico a certi orari mentre – in coppia col termostato intelligente T315 – i sensori succitati possono adeguare la temperatura a seconda delle variazioni rilevate della stessa e dell’umidità.

Sul piano della connettività, in attesa di approfondire il Cloud-Based Controller della rinnovata soluzione business Omada SDN che, grazie al cloud, con sicurezza e agilità, permette di gestire, con annessa scalabilità del network, un illimitato numero di dispositivi di rete, un prodotto già anticipato in modo compiuto è il router Archer AXE200 Omni: quest’ultimo ha antenne meccaniche rotanti che massimizzano la copertura essendo regolabili, in ottica ottimizzazione del segnale, via app o automaticamente. Il modello in questione beneficia anche della terza banda da 6 GHz che, assieme alle altre due (2.4 e 5 GHz), permette di spingere il network Wi-Fi a 11 Gbps, nel caso non si voglia ricorrere alle connessioni cablate multi-gigabit.

Chiude la serie il cilindretto Deco XE200: quest’ultimo è un sistema mesh con Wi-Fi 6E, stream ottimizzato via AI-Driven Mesh, e connessioni cablate multi-gigabit che, in ragione delle sue 16 antenne ad alto guadagno, arriva a collegare financo 200 device in un range coperto pari a 1900 metri quadrati.