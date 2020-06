Toughbook CF-SV8: ufficiale il nuovo laptop rugged di Panasonic

Panasonic, per accompagnare il lento ritorno sui luoghi di lavoro, ha annunciato un nuovo notebook rugged, il Panasonic Toughbook CF-SV8, animato da Windows 10 Pro a 64 bit, con lunga autonomia, destinato al mondo dell’edilizia, dell’automotive, della farmaceutica, della logistica, delle assicurazioni, delle vendite, e delle forze dell’ordine.

Pur essendo decisamente leggero ( 919 grammi), il Panasonic Toughbook CF-SV8 è ben irrobustito, tanto da poter reggere a pesi di 100 kg, ed a cadute da 76.2 cm: spalancato esibisce, di fronte al classico touchpad circolare del brand nipponico, un display da 12.1 pollici con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel), sormontato da una webcam FullHD da 2 megapixel con supporto all’autenticazione via scansione del volto (Windows Hello) e microfono: ancora in ottica sicurezza, vanno ascritti il chip crittografico TPM e la password a livello di Bios.

Lateralmente, sono presenti una VGA e una HDMI, per connettere display esterni o proiettori, ma anche una USB 3.1 Type-C con Thunderbolt 3 e Power Delivery, un lettore di microSD, una Ethernet Lan (comunque presenti il Wi-Fi ac ed il Bluetooth 5.0), e un terzetto di USB 3.0.

Un ammontare di 8 GB di RAM e di 256 GB di storage SSD vanno in supporto del processore quadcore (da 1.6 a 4.1 GHz in Turbo Boost) i5-8365U vPro, di 8a generazione, provvisto di scheda grafica integrata Intel UHD (per il 4K@a60fps). Non manca, di corredo alla scheda tecnica del notebook rugged Panasonic Toughbook CF-SV8 una corposa batteria agli ioni di litio, da 5.900 mAh, capace di garantire – secondo l’uso del terminale – dalle 10.5 alle 15.5 ore di utilizzo (secondo il benchmark MobileMark2014).

Già disponibile all’acquisto, il Panasonic è attualmente distribuito nel mercato indiano, ove è prezzato a 150mila rupie, pari (cambio alla mano) a circa 1.760 euro nostrani, con 4 anni di garanzia (ma solo 1 sulla componente batteria).