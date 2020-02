ToryTrack Tory: smartwatch extralusso curato dalla designer Tony Burch

Gran parte degli smartwatch di lusso attuali (Michael Kors, Emporio Armani, Diesel, Kate Spade) sono realizzati, grazie ad appositi contratti di licenza, dal gruppo texano Fossil che, da qualche anno, annovera nella sua scuderia anche le realizzazioni hi-tech della designer Tory Burch, per conto della quale è stato ufficializzato il nuovo wearable ToryTrack Tory.

Quest’ultimo vanta uno chassis in alluminio, impermeabile sino a 3 atmosfere, decisamente compatto stante un diametro di soli 40 mm che lo rende ideale per i polsi piccoli del pubblico femminile, al quale per tradizione si risolve la Burch: sul lato destro del telaio circolare sono ubicati due pulsanti diametralmente opposti, programmabili e, nel mezzo, una corona rotante, utile per switchare tra i menu e confermare le scelte.

Il dorso dello smartwatch ToryTrack Tory presenta un cardiofrequenzimetro, indicato per tenere sotto controllo i parametri vitali, in ottica salutistica, ma anche di fitness, durante gli esercizi messi in pratica: i risultati dei propri sforzi, così come le notifiche ricevute dallo smartphone, connesso via Bluetooth 4.1, sono visualizzati sul display circolare, un pannello AMOLED da 1.19 pollici, risoluto a 390 per 390 pixel ed a colori, in modo da poter esaltare le varie watchface intercambiabili esclusive, realizzate dalla nota designer.

Non precisato nel processore e nelle memorie, ad energizzare il ToryTrack Tory concorre una batteria capace, secondo il brand, di assicurare fino a 24 ore di autonomia: il sistema operativo scelto per il wearable non è sostanziato in un firmware proprietario cucito su misura, con Fossil che, da par suo, ha optato per il rodato Wear OS di Google, con tutti i benefici del caso (tra cui, le app del Play Store).

Ordinabile giusto in tempo per San Valentino, lo smartwatch ToryTrack Tory sarà acquistabile sull’e-commerce ufficiale del gruppo, al prezzo di 295 dollari, in varie combinazioni cromatiche (es. oro rosa/bianco, blu navy, oro/nero).