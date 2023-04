Tineco sbarca in Italia con diversi prodotti hi-tech per la pulizia della casa

Tineco, brand cinese focalizzato sulla pulizia hi-tech e smart della casa, è ufficialmente arrivato in Italia, attraverso Amazon, offrendo una serie di prodotti tra cui aspirapolvere, lavapavimenti e lavatappeti.

Tra gli aspirapolvere, i modelli proposti riguardano la serie Pure One e si esplicano nei modelli Pure One S15, Pure One S15 Pet e Pure One Air. Il primo modello (399 euro) ha una base di ricarica che non richiede buchi sul muro e, una volta ricaricato, pulisce per 130 m², separando aria e polvere, regolando automaticamente l’intensità dell’aspirazione in base allo sporco: grazie alla tecnologia Zero Tange cattura peli corti e lunghi senza avvolgerli in matasse, tal che la spazzola è più facile da pulire.

Il secondo modello (499 euro) è indicato per coloro che hanno animali domestici visto che la spazzola motorizzata Zero Tangle evita i grovigli di peli e capelli: non mancano accessori come la spazzola per la polvere e lo strumento per le fessure. Purtroppo, il tubo non è telescopico. Il terzo modello (199 euro), silenzioso (75 decibel al massimo) e leggero (1,8 kg) separa aria e polvere in fase di aspirazione (tecnologia PureCyclone) e (via sensore iLoop) regola dinamicamente la potenza di aspirazione in base allo sporco per ottimizzare la durata della batteria.

Ci sono poi i lavapavimenti Floor One S5, S7 ed S3. Il modello Floor One S5 (519 euro), autonomo per 35 minuti, è un modello 2-in-1 che lava e aspira: ha due serbatoi per separare l’acqua sporca da quella pulita e adopera il sensore iLoop per regolare automaticamente la velocità della spazzola, la potenza di aspirazione e l’intensità dell’acqua distribuita. Provvisto di base di carica 3-in-1 ha un filtro anti peli di animali domestici e ha una modalità autopulente a mani libere che si occupa della pulizia del rullo della spazzola e del tubo interno. Da notare che è presente anche l’assistente vocale e la gestione via smart app.

Il modello Floor One S5 Combo Power Kit (549 euro), dal peso di circa 4 kg, ha sempre la funzione autopulente e il filtro per i peli degli animali. Non manca del sensore proprietario per regolare automaticamente la sua operatività a seconda dello sporco: si distingue nella serie per la sua versatilità visto che, grazie agli accessori, può operare su “pavimenti duri, tappezzeria, angoli, scale, fessure, interni di auto”. A indicare quando il pavimento sia pulito c’è un anello proprietario, iLoop, che a seconda della situazione riscontrata si colora dal rosso al blu.

Floor One S5 Steam (449 euro) ha grandi serbatoi per l’acqua pulita e sporca: spicca per la sua capacità di pulire le macchie di grasso, appiccicose e più ostinate con vapore ad alta temperatura che viene usato pure per pulire la spazzola senza toccarla (poi sottoposta ad asciugatura rapida).

Passando al lavapavimenti Floor One S7 Pro (799 euro) quest’ultimo ha un motore DC da 230 W con spazzola che opera a 450 giri al minuto mentre il getto d’acqua viene regolato a seconda delle evidenze raccolte dal sensore smart iLoop. Provvisto di guida bidirezionale SmoothPower per semplificare le manovre delle ruote sul pavimento, sullo schermino LCD da 3.6 pollici permette di selezionare una delle quattro modalità di pulizia. Nello specifico abbiamo la pulizia automatica, quella che sfrutta la massima potenza per il flusso d’acqua e l’aspirazione, quella che esegue solo l’aspirazione e quella che elettrolizza l’acqua per lo sporco più ostinato. La batteria, da 3900 mAh, si carica in circa 5 ore e offre 40 minuti di autonomia.

Tra i lavatappeti, Carpet One (519 euro) e Carpet One Spot (549 euro), va osservato come il primo modello offra una forte potenza di aspirazione e si occupi bene delle macchie più ostinate senza lasciare residui di acqua e di cattivi odori. La sua tecnologia PowerDry usa vapore ad alte temperature, 75°, per asciugare il pavimento. Il secondo modello, con 1300 W di potenza regolata via sensore iLoop ravviva i colori della moquette e toglie le macchie, asciugando il tutto nella modalità solo a secco con vapore a 75°, potendo rilevare il grado di asciugatura sullo schermo via DrynessMeter.