Thomson (TCL) annuncia nuove smart TV Full HD e 4K

Thomson, brand del gruppo TCL (terzo produttore al mondo di televisioni), ha annunciato l’arrivo in India di diversi elettrodomestici avanzati, tra cui due serie di smart tv, rappresentate dalle FA e dalle Oath Pro Max 4K, ambedue con Chromecast integrato e il supporto ai comandi vocali di Google Assistant.

La serie Thomson FA prevede cornici molto contenute attorno ai pannelli, che sono previsti nelle diagonali da 32, 40 e 42 pollici, con risoluzioni sino alla Full HD. Lato audio vi sono altoparlanti da 30W beneficiati dal supporto al Dolby Digital. All’interno operano chipset RealTek, con 1 GB di RAM e uno storage pari a 8 GB. Per il sistema operativo, il brand ha previsto l’adozione di Android TV 11, che permette l’installazione di Apple TV, Prime TV, Netflix, ZEE5, etc.

Come listino, la serie Thomson FA arriva sul mercato con un prezzo di 10.499 rupie per il modello da 32 pollici, 15.999 rupie per quello da 40 pollici e 16.999 rupie per quello da 50 pollici.

Su Thomson Home, anche in questo caso dal 30 Maggio, arriverà sul mercato anche la serie Oath Pro Max 4K. Questi modelli calibrano i loro schermi senza cornici nelle diagonali da 43 e 50 pollici: la risoluzione è, ovviamente, la 4K. C’è anche il supporto al Dolby Vision e e all’HDR10+. Passando all’audio, gli altoparlanti sono più potenti, ovvero da 40 watt e supportano più standard sonori, tra cui il Dolby Atmos, il Dolby Digital Plus e anche il DTS TruSurround: insomma, nel guardare un film ci si troverà al centro dell’azione mentre con gli eventi sportivi ci si sentirà al centro del match.

Il chipset è un quadcore, coadiuvato da 2 GB di RAM e da 16 GB di storage, capace di supportare la connettività Wi-Fi dual band. In tema di porte vi è sono HDMI con ARC e CEC (si può usare lo stesso telecomando della TV per controllare un riproduttore DVD o una soundbar compatibili) e USB 3.0. Per il sistema operativo, la scelta è ricaduta sul più recente Google TV. Come listino, abbiamo prezzi da 22.999 e 27.999 rupie per i rispettivi modelli da 43 e 50 pollici.