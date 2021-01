Teufel e Lenovo: diverse declinazioni per gli auricolari Bluetooth 5.0

Man mano che si moltiplicano le belle giornate, cresce la voglia di mantenersi in forma, ovviamente in sicurezza e, di conseguenza, aumenta la disponibilità di sempre nuovi prodotti per l’ascolto musicale individuale, tra cui i nuovi auricolari Supreme In di Teufel, e i GM1 di Lenovo.

Da poco sbarcata in Italia con lo store ufficiale (teufelaudio.it) la berlinese Teufel, forte dei suoi 40 anni d’esperienza nel settore audio, ha presentato i nuovi auricolari wireless “Supreme in”, disponibili in varie colorazioni (Green, Ivy, Moon Grey, Night Black, Space Blue, Pale Gold, Sand White) al prezzo di 119.99 euro.

Strutturalmente ben costruiti, gli auricolari Supreme In sono in-ear ma non saturano completamente il condotto uditivo, permettendo di ascoltare i suoni ambientali: leggeri, con un peso di appena 18 grammi, non temono l’uso sportivo, grazie a un piccolo anello regolabile per adattarsi alla forma interna del padiglione, ai piccoli gommini (due serie di varie misure) siliconici, e all’impermeabilità IPX4. La qualità sonora è affidata a driver da 10.7 mm, concepiti per assicurare suoni naturali e privi di distorsione, praticamente di qualità CD, negli streaming eseguiti, via Bluetooth 5.0 (con codec AAC e aptX) sui principali servizi musicali odierni (es. Apple Music, Deezer, Spotify, etc).

L’autonomia degli stessi è stimata, a volume medio, in 16 ore (più realistiche 14.5 ore), dopo due ore scarse occorrenti per la ricarica rapida (via microUSB normale), anche in virtù dello stand-by intelligente, che mette in pausa la musica quando le due unità d’emissione, dotate di pareti magnetiche, vengono giunte attorno al collo. Il controllo, infine, avviene mediante un telecomandino posto sul lato destro del cavo di giunzione (rivestito in tessuto), sul quale, oltre ai tasti per il volume, è presente il pulsante multi-funzione per l’accensione, il richiamo di Assistant / Siri, e la gestione della musica o delle chiamate, beneficiate dalla tecnologia di cancellazione dell’eco e del rumore Qualcomm cVc: maggiori settaggi si ottengono dalla companion app, utile anche per l’equalizzazione e la funzione ShareMe (per condividere ciò che si ascolta con un secondo utente provvisto di un prodotto compatibile).

Dalla cinese Lenovo, invece, arrivano, per la gioia di quanti aborrono l’ingombro dei cavi, gli auricolari true wireless Lenovo GM1, proposti promozionalmente su Gearbest a 31,80 euro nelle colorazioni black e lava red: questi ultimi, pur impermeabili (IPX45), risultano concepiti per i gamers: la custodia, in ragione della quale si raggiunge un’autonomia complessiva di 20 ore (4/5 per i soli auricolari), presenta dei LED radiali che informano sulla ricarica degli stessi, provvisti – tra le altre cose – di un’utile game mode a bassa latenza (65 ms), attivabile sulla connessione Bluetooth 5.0 (codec AAC). Naturalmente adatti anche agli amanti della musica, i Lenovo GM1 mettono a disposizione driver da 13 mm, e una tecnologia di riduzione del rumore mediante modulo DSP.